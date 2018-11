Robert Skov, Jacob Bruun Larsen og Philip Billing skal nok komme på A-landsholdet en dag, siger Åge Hareide.

Det er bedre for offensive kometer som FC Københavns Robert Skov og Dortmunds Jacob Bruun Larsen at få en masse spilletid på U21-landsholdet, end det er at sidde på bænken på A-landsholdet.

Det siger landstræner Åge Hareide, der mandag kiggede mod 21 andre spillere, da han udtog truppen til de forestående Nations League-kampe mod Wales og Irland.

Skov og Bruun Larsen skal i stedet spille testkampe mod Spanien og England for U21-landsholdet.

Her har de også selskab af et andet stortalent i form af Philip Billing, der er spået som en potentiel landsholdsafløser for William Kvist på den defensive midtbane.

- Det er vigtigt for deres læreproces at være med på U21-landsholdet, hvor de kan komme med til en slutrunde til sommer. Det har vi tidligere set, at spillere er vokset af.

- De lærer mere ved at være med der end ved at sidde på bænken for A-landsholdet.

- De skal igennem en læretid for at komme på A-landsholdet, og så har vi en gruppe af spillere, som har været med på A-landsholdet i lang tid, og som de skal kunne slå af for at være med.

- Philip Billing, Robert Skov og Jacob Bruun Larsen er spillere, som skal banke hårdt på døren hele tiden, og så er spørgsmålet, hvornår man skal åbne døren.

- Der er ingen tvivl om, at de er fremtidige landsholdsspillere, men de skal konkurrere mod spillere, der allerede har gjort det rigtig godt på landsholdet, siger Åge Hareide.

Særligt Robert Skov har vist højt niveau for FC København med ni superligamål og to europæiske mål. Dertil har han lagt op til flere scoringer, blandt andet sejrsmålet i storkampen mod Brøndby i søndags.

Skovs modstandere har dog ikke kontinuerligt været på højt nok niveau til, at Åge Hareide mener, at Skov vil kunne stå foran spillere som Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite på landsholdet.

- De europæiske kampe betyder meget for mig, og jeg så ham mod Slavia Prag i Parken, og de kampe betyder mere, end når vi ser FCK spille mod Horsens, Vendsyssel eller Hobro.

- Det er mod hold Slavia Prag, at vi ser det niveau, han skal op mod på landsholdet. FCK er et dygtigt hold, og Robert Skov er en dygtig spiller, men spillerne skal kunne klare sig internationalt for at kunne gå hele vejen op til landsholdet, siger Åge Hareide.

Nordmanden vil ikke afvise, at han finder plads til Skov og andre stortalenter på landsholdet i løbet af foråret, men uanset hvad skal de modnes af næste sommers U21-EM i Italien, mener han.

- En EM-slutrunde vil være vigtig for dem at deltage i. Jeg så selv Danmark mod Italien og Tyskland ved det seneste U21-EM, hvor spillerne mødte de bedste spillere på samme vilkår, siger Åge Hareide.

