Henrik Dalsgaard, Yussuf Poulsen og Andreas Cornelius starter inde mod Irland på Aviva Stadium i Dublin.

Landstræner Åge Hareide har til landsholdets afgørende EM-kvalifikationskamp mod Irland ændret på tre pladser i startopstillingen sammenlignet med det danske hold, der startede i fredagens 6-0-nedsabling af Gibraltar.

Der er blandt andet skiftet ud helt i front, hvor den fysiske stærke Parma-angriber Andreas Cornelius er foretrukket i stedet for Christian Gytkjær, der startede mod Gibraltar, og Kasper Dolberg.

Ud over at være garant for fight kan Cornelius også bruges som et modvåben til en af irernes stærkeste kort: dødbolde. Cornelius startede også inde, da Danmark slog Schweiz med 1-0 i oktober.

Robert Skov, der fredag scorede to gange mod Gibraltar, må vige pladsen som højre angriber. Her indtræder Yussuf Poulsen på den plads, hvor han har været fast mand i de vigtige landskampe under Åge Hareide.

I forsvaret er der skiftet ud på højre back. Her spiller Henrik Dalsgaard i stedet for Daniel Wass.

Danmarks startopstilling ser således ud (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias "Zanka" Jørgensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite.

Formår Åge Hareides udvalgte at kæmpe sig til et point, kvalificerer Danmark sig til EM næste år. En sejr til Danmark sikrer førstepladsen i gruppen foran Schweiz.

Skulle irerne derimod gå hen og vinde kampen, kan Danmark alligevel kvalificere sig til EM næste år. Det kræver en sejr i to playoffkampe i marts.

I bestræbelserne på at sætte en kæp i hjulet på de danske drømme om at spille EM på hjemmebane i København, må Irlands landstræner, Mick McCarthy, se bort fra en karantæneramt Seamus Coleman.

I Everton-profilens fravær er forsvarsspilleren Shane Duffy anfører. Han har scoret to gange mod Danmark tidligere i sin karriere, og han stod blandt andet bag udligningen, da landene spillede 1-1 i Parken i juni.

Irland stiller op i en 4-5-1-formation ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa):

Darren Randolph - Matt Doherty, Shane Duffy, John Egan, Enda Stevens - Alan Browne, Jeff Hendrick, Glenn Whelan, Conor Hourihane, James McClean - David McGoldrick.

Opgøret begynder på Aviva Stadium klokken 20.45 dansk tid.

/ritzau/