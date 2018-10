Åge Hareide har en dyster melding om Christian Eriksen.

Ifølge landstræneren kan en skade i maven hos Danmarks største fodboldstjerne nemlig ende med at blive kronisk.

Det fortæller han i studiet hos Canal9. Du kan se interviewet med Åge Hareide øverst i artiklen

»Christian (Eriksen, red.) har et problem med en mavemuskel, og Tottenham har vel forsøgt at melde ud, at det er af langvarig art, og det er tvivlsomt, om vi får lokket ham til Dublin og får ham til at spille. Det tror jeg ikke, Tottenham er specielt interesseret i,« fortæller Hareide.

Landstræner Åge Hareide udtager sin trup til Nations League-kampene. Brøndby onsdag den 3 oktober 2018. Åge Hareide må muligvis tænke i alternativer for Christian Eriksen, der ikke er meldt klar til de kommende landskampe, men fortsat kan nå at blive det. Det skriver Ritzau, onsdag den 3. oktober 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide udtager sin trup til Nations League-kampene. Brøndby onsdag den 3 oktober 2018. Åge Hareide må muligvis tænke i alternativer for Christian Eriksen, der ikke er meldt klar til de kommende landskampe, men fortsat kan nå at blive det. Det skriver Ritzau, onsdag den 3. oktober 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Hvad mener du med langvarig?

»Den har jo været langvarig, da han var ude i kampen mod FC Barcelona ( i Champions League i onsdags. red.) og nu i dag (søndag, red.) mod Cardiff er han også ude. Der er gået over en uge, og jeg ved, at han har kendt til den i et stykke tid. Sådan en skade kan blive kronisk, og det er vel det, Tottenham også frygter,« siger Åge Hareide og fortsætter:

»Det må helst ikke ske med Christian. Vi har to vigtige kampe i november også. Vi får kigget på ham, men jeg tror ikke, vi kommer til at se Christian i Dublin.«

Den 26-årige danske stjerne kommer altså med al sandsynlighed ikke med til Danmarks to næste landskampe, hvor Åge Hareide i onsdags udtog 22 spillere - men lod den sidste plads stå åben i håbet om at få Christian Eriksen med. Han har endnu ikke sat navn på den sidste spiller.

NATIONS LEAGUE B - gruppe 4

De forestående opgaver er en Nations League-kamp mod Irland og en efterfølgende venskabskamp mod Østrig.

Tottenham har endnu ikke meldt ud, hvor længe den kreative midtbanespiller er ude, og Åge Hareide ved heller ikke, hvornår danskerne igen kan se ham på grønsværen.

Så snakker vi uger eller måneder?

»Det ved jeg faktisk ikke. Den må du næsten tage med vores læge,« siger landstræneren i interviewet med Canal9.

Fakta Eriksen og landsholdet Christian Eriksen har spillet 83 landskampe - og har scoret 25 mål. Under Åge Hareides landstræner periode er det blevet til 26 kampe og 19 mål. Han scorede begge mål i sin seneste landskamp, i 2-0-sejren over Wales i september.

Åge Hareide siger også i interviewet, at Viktor Fischer også er endegyldigt ude i landsholdssammenhæng efter sin skade i FC Københavns Superliga-kamp mod Vendsyssel i forrige weekend.

Det danske fodboldlandshold mødes mandag i Herning, hvor de starter forbedredelserne frem mod Irland-kampen i Dublin. Det opgør spilles lørdag den 13. oktober.

Tre dage senere spiller landsholdet så i Herning, hvor de får besøg af Østrig i en venskabskamp.

B.T. er selvfølgelig til stede i landsholdslejren mandag, så senere i dag får du meget mere om de danske landsholdsspillere her på sitet...