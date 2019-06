Robert Skov, Kasper Dolberg, Pierre-Emile Højbjerg og Peter Ankersen er nye i Danmarks startopstilling.

Fodboldlandstræner Åge Hareide har rystet posen inden mandagens EM-kvalifikationskamp mod Georgien i Parken.

Sammenlignet med 1-1-kampen mod Irland i fredags har nordmanden skiftet fire spillere ud.

Mest bemærkelsesværdigt er hans to udskiftninger i offensiven. Her ryger Nicolai Jørgensen og Martin Braithwaite ud af startopstillingen til fordel for Kasper Dolberg og superligatopscorer Robert Skov.

Sidstnævnte får dermed sin landsholdsdebut efter en sæson, hvor han scorede 29 mål i landets bedste række.

De offensive ændringer giver også Åge Hareide en taktisk fleksibilitet i forhold til at afvige fra sin normale 4-3-3-formation.

På den centrale midtbane er der blevet plads til en enkelt ændring. Her erstatter Pierre-Emile Højbjerg den næsten ti år ældre Lasse Schöne. Dermed får Højbjerg belønning for et godt indhop mod Irland, hvor han scorede under fire minutter efter sin indskiftning.

I forsvaret ryger fysisk stærke Henrik Dalsgaard ud til fordel for den mere teknisk stærke FCK-back Peter Ankersen.

Dermed ser Danmarks startopstilling ud som følger (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Peter Ankersen, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Robert Skov, Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen.

/ritzau/