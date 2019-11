En verdensrekord.

Det er, hvad landstræner Åge Hareide nu går efter. Ud over en billet til EM naturligvis.

Og hvad er så det for en verdensrekord, tænker du måske.

Svaret er - ifølge landstræneren - rekorden for flest kampe i træk som ubesejret.

Landstræner Åge Hareide under landsholdets træning i Parken i København, torsdag den 14. november 2019.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Landstræner Åge Hareide under landsholdets træning i Parken i København, torsdag den 14. november 2019.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Fraregnet vikarlandsholdets nederlag sidste år har landsholdet ikke tabt i hele 33 kampe i træk. Det får nu Hareide til at jagte verdensrekorden.

»35 kampe er verdensrekorden. Den har Spanien og Brasilien. Den må vi jagte. Kort og godt,« siger landstræneren.

Om det så vil blive anerkendt som officiel verdensrekord, hvis de røde-hvide ikke taber de kommende tre kampe, er mere tvivlsomt. Men det forhindrer ikke landstræneren i at have rekorden i tankerne.

Her skubbes den dog i baggrunden af dét, der kan blive kamp nummer 34 på den imponerende liste. Holder Danmark skindet på næsen og enten vinder eller spiller uafgjort på mandag i Dublin, er EM-billetten nemlig hjemme.

Danmarks Christian Eriksen og Danmarks Robert Skov under EM-kvalifikationskampen Danmark - Gibraltar i Parken, fredag den 15. november 2019 Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Danmarks Christian Eriksen og Danmarks Robert Skov under EM-kvalifikationskampen Danmark - Gibraltar i Parken, fredag den 15. november 2019 Foto: Niels Christian Vilmann

Alt er på spil i den irske hovedstad, hvor et dansk nederlag ikke bare vil resultere i en misset rekord. Det vil i første omgang også koste et dansk EM. Balancegangen på en knivsæg mellem succes og fiasko skræmmer dog ikke landstræneren.

»Vi har ingen katastrofetanker,« siger han.

»Det bliver sjovt, tæt og spændende Det er måske derfor, jeg ikke stopper med fodbold, før jeg dør. Hvis jeg da dør, som en anden manager engang sagde,« slutter landstræneren med et grin.

Skulle det ende med et nederlag på mandag i Irland, vil en rekord være helt væk. Det vil en EM-billet ikke nødvendigvis være. Glipper det i Dublin, har Danmark fortsat muligheden for en EM-billet via forårets Nations League play off.