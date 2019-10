Robert Skov og Daniel Wass får chancen for at vise sig frem mod Luxembourg. Duoen er to af seks nye startere.

Fodboldlandstræner Åge Hareide får set seks nye spillere an fra start i tirsdagens testkamp mod Luxembourg sammenlignet med det hold, der lørdag aften startede i 1-0-sejren over Schweiz.

Peter Ankersen, Mathias "Zanka" Jørgensen, Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg, Robert Skov og Kasper Dolberg glider ind i startopstillingen.

Sekstetten erstatter Lasse Schöne, Thomas Delaney og Andreas Cornelius samt hjemsendte Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen og Yussuf Poulsen.

Åge Hareide har også bebudet, at Luxembourg-kampen er en anledning til at se flere af de vante reservespillere i aktion.

Nordmanden har desuden lovet, at endnu flere reserver kan komme ind undervejs. Det gælder for eksempel den lokale helt Lucas Andersen, som meget vel kan komme på banen.

Dermed ser startopstillingen ud som følger (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias "Zanka" Jørgensen, Peter Ankersen - Pierre-Emile Højbjerg, Daniel Wass, Christian Eriksen - Robert Skov, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite.

Luxembourgs landstræner, Luc Holtz, har sat sit hold op i en 5-4-1-formation. Det er et hold uden de store stjerner i international kontekst.

Testkampen begynder klokken 19.

/ritzau/