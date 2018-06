Christian Eriksen har været væk fra landsholdets træning i de seneste dage på grund af en forestående fødsel.

Helsingør. Landstræner Åge Hareide regner med, at Christian Eriksen, der står til at blive far en af dagene, deltager i landsholdets træning onsdag i Helsingør.

Eriksen, der ikke er med til VM-holdets træning tirsdag, forventes at møde op til onsdagens træning.

- Christian Eriksen kommer ikke til dagens træning, men jeg forventer, at han er med til onsdagens træning, siger Hareide.

Eriksen er rejst til Odense for at være tæt på kæresten, som havde termin i sidste uge.

Den forestående fødsel betød også, at Eriksen gik glip af lørdagens 0-0-testkamp ude mod Sverige.

Inden kampen i Stockholm fortalte Hareide, at Eriksens kæreste havde termin i torsdags.

VM går i gang 14. juni.

/ritzau/