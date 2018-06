Danmark har ramt en scoringskrise, og derfor overvejer landstræneren at tage en ekstra angriber med til VM.

Stockholm. Landstræner Åge Hareide overvejer at tage en ekstra angriber med til VM i Rusland.

Søndag vil landstræneren lægge sig fast på, hvilke 23 spillere der skal med i truppen, og de manglende mål i testkampene frem mod slutrunden, bekymrer Hareide.

Lørdag spillede Danmark 0-0 mod Sverige. I marts endte det også 0-0 mod Chile, efter at holdet havde slået Panama 1-0.

- Det, vi kan gøre, er at udtage flere angribere.

- Det handler ofte om selvtillid. Hvis man først får scoret et mål, så kommer det næste nemmere.

- Det er måske den position mere end nogen anden, hvor det handler om at komme ind i et flow, siger Hareide.

Landstræneren mener, at han råder over en del spillere, der har vist, at de kan score mål. Alligevel er det blot blevet til et enkelt mål i hele 2018 - det var da Panama blev slået 1-0 i en testkamp i marts.

- Det vil være forkert at sige, at det ikke bekymrer mig. Det gør det.

- Vi var uskarpe mod Chile og også mod Panama. Vi må arbejde med det. Det er et prioriteret område for os den kommende uge.

- Helt konkret kunne vi vælge at tage en ekstra angriber med for at skabe endnu mere konkurrence i truppen, siger han.

Hvis Hareide tager en ekstra angriber med, end de seks han angiveligt havde planlagt, så kan det måske bane vejen for Ajax-angriberen Kasper Dolberg.

Lørdag aften gjorde den unge angriber et fint indhop mod Sverige.

- Dolberg er en klassisk nier og en god spiller. Desværre har han været skadet i denne sæson, men han er frisk nu og på 100 procent.

- Han har overskud - også mentalt til at være med her.

- Vi må også tænke på landsholdets fremtid. Det handler ikke kun om dette VM, men også EM om to år. Så Dolberg er højaktuel. Det er han absolut, fastslår Hareide.

Det hjælper ikke på angrebskabalen, at de to angribere, Nicklas Bendtner og Andreas Cornelius, i øjeblikket ikke kan komme i kamp på grund af forskellige skavanker.

Søndag bliver de to spillere testet, og så vil Hareide sammen med assistenten Jon Dahl Tomasson og sundhedsapparatet vurdere, hvor tæt de to angribere er på at være klar til at komme i kamp.

- Skader er på mange måder et meget dårligt udgangspunkt. Man skal først blive skaden kvit, og så skal man trænes op igen og komme i form til at spille kampe. En skade kan udløse en anden.

- Der er også erfaringen fra andre slutrunder, hvor skader har ødelagt hele slutrunden. Det har ødelagt træningen og ødelagt udvælgelsen af spillere, fordi der var færre at vælge imellem.

- Det bliver helt vildt svært til VM, hvis vi har færre spillere end det, vi planlægger med, siger Hareide.

Ud over Bendtner og Cornelius er midterforsvareren Andreas Bjelland også ukampdygtig.

- De kæmper mod tiden for at nå det. Og spørgsmålet er, om vi kan regne med dem i det hele taget, hvis vi tager dem med, siger Hareide.

Landstræneren har sit blik stift rettet mod Danmarks første gruppekamp mod Peru. Senere venter kampe mod Australien og Frankrig i gruppen, hvor de to bedste hold går videre til knockoutfasen.

- Den første kamp betyder utroligt meget for os. Hele grundlaget for VM kan ligge der.

- Vi må antage, at Peru er en hård konkurrent om andenpladsen, hvis vi er realistiske. Frankrig er favorit. Vi, Peru og Australien skal kæmpe om andenpladsen, hvis vi er realistiske, siger Hareide.

Før afrejsen til Rusland 11. juni møder landsholdet Mexico i en sidste VM-test på Brøndby Stadion.

/ritzau/