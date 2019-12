Den danske landstræner Åge Hareide overvejer at gå helt på fodboldpension, når sommerens EM-slutrunde er overstået.

Det nævner han, da norske Dagbladet spørger ham om, at han overhovedet havde været interesseret i at fortsætte som dansk landstræner - hvis ikke DBU selv havde valgt at udskifte ham med Kasper Hjulmand til sommer.

»De har ikke spurgt mig, men det kan godt være, at jeg ville sige nej, hvis forespørgslen kom. Det er ikke sådan, at jeg absolut skal være i det job.«

»Lige nu vurderer jeg faktisk, om jeg skal stoppe helt. Jeg bliver 67 år næste år, og hvis jeg skal have et fritidsliv, før jeg bliver alt for gammel, er det noget, jeg må begynde at vurdere,« siger Hareide til Dagbladet.

Under Hareides ledelse har Danmark kvalificeret sig til både VM og EM, og fraregnet vikarlandsholdets nederlag i Slovakiet sidste år har landsholdet ikke tabt i hele 33 kampe i træk.

Alligevel valgte DBU i juni at offentliggøre, at Kasper Hjulmand overtager landsholdet efter sommerens EM, der blandt andet spilles i København.

Og den beslutning - ihvertfald timingen af offentliggørelsen - har irriteret nordmanden voldsomt, og der har været flere stikpiller mod DBU siden da.

Opdateres