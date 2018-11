Åge Hareide vil have landsholdet op på det højeste niveau i Nations League, for det kan udvikle landsholdet.

Det vil være til stor gavn for det danske fodboldlandshold, hvis holdet fredag aften vinder på udebane over Wales i Nations League og dermed sikrer førstepladsen i gruppen.

Sejren vil rykke Danmark op på A-niveau i Nations League, så danskerne i næste udgave af turneringen kan løbe ind i stærke hold som Frankrig, Spanien og Belgien.

Hårdere modstandere vil ruste landsholdet bedre til fremtidige slutrunder, hvor der også venter modstandere på højeste niveau.

Det sagde Åge Hareide på et pressemøde torsdag aften.

- En oprykning er meget vigtig i forhold til at kunne udvikle holdet. Vi har brug for så meget tid sammen som muligt og kampe mod så stærke modstandere som muligt.

- Det er svært i disse dage at spille mod de bedste hold, for de vil hellere spille mod hinanden. Det vil være en stor mulighed for os at være blandt dem i stedet.

- Vi spiller mod stærk modstand i vores gruppe lige nu, men det er hårdere at spille mod topholdene, og de kampe vil udvikle vores hold, så det bliver bedre, siger Åge Hareide.

Han vil fortsat ikke fortælle, hvem der bliver anfører i stedet for skadede Simon Kjær, når Danmark skal forsøge at slå Wales.

- Jeg har kun brug for en anfører i morgen, så derfor vil jeg ikke svare på det i dag, siger Hareide på pressemødet.

Tidligere har landstræneren sagt, at det meget vel kan blive Christian Eriksen eller Kasper Schmeichel, der begge sad ved siden af Hareide under pressemødet.

I en munter tone forklarer Hareide, at det er hans to sidemænd, som skal indfri landsholdets succeskriterium mod Wales.

- Vi skal holde målet rent. Det skal Kasper klare, og så skal vi score mål, det klarer Christian, siger Hareide.

Spiller Danmark uafgjort, kan danskerne vinde gruppen mandag ved at slå Irland i Aarhus. Taber Danmark, har Wales vundet gruppen, og danskerne skal i stedet spille for at undgå nedrykning til C-niveau.

Inden årets to sidste landskampe - fredagens kamp mod Wales og mandagens kamp mod Irland - ser Christian Eriksen tilbage på et godt landsholdsår, som han vil slutte af med sejre.

- 2018 har været exceptionelt på landsholdet. Vi gjorde det godt ved VM, og vi kan se tilbage på, hvad vi har opnået. Men vi er et fodboldhold, og vi vil gerne forbedre os. Vi har muligheden for at slutte året stærkt af, og den vil vi jagte, siger Christian Eriksen.

