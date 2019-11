Erling Braut Haaland. Navnet, der bliver skrevet og talt om i samtlige medier i fodboldverdenen.

Nu udtaler den danske landstræner sig også om den unge norske komet.

Erling Braut Haaland scorede sit mål nummer otte i denne Champions League-sæson, da han lukkede kampen til 1-4 i udebanekampen mod Genk, der havde danske Joachim Mæhle med fra start.

Med Liverpools 1-1-resultat på hjemmebane mod Napoli betyder det, at Red Bull Salzburg, hvor Haaland spiller, kan slå Liverpool ud af Champions League ved at besejre dem hjemme i Salzburg i sidste runde.

Erling Braut Haaland. Foto: STRINGER

Åge Hareide, som fungerer som ekspert på norske Viasat, mener, at den 19-årige norske angriber kan gøre det onde ved den engelske storklub, der vandt turneringen sidste år:

»Jeg er sikker på, at han kommer til at skabe problemer. Han er inde i en stime, der kan ende Liverpools dage,« sagde Hareide.

Landstræneren er meget imponeret over sin landsmand, der sammenligner ham med en af de helt store norske spillere gennem historien:

»Det er bare at tage hatten af for det, han præsterer. Han minder mig om en ung Odd Iversen i sin måde at bryde igennem på og score mål,« sagde Åge Hareide, da han skulle analysere kampen efter slutfløjtet.

Erling Braut Haaland er den seneste tid blevet rygtet til stort set samtlige storklubber i Europa, men især Manchester United skulle være meget interesseret, og Haaland kender Ole Gunnar Solskjær, fra da han spillede for Molde, og Solskjær var træner der.

Målet mod Genk betød samtidig, at nordmanden nu har scoret i fem Champions League-kampe i streg.

I den første kamp mellem Liverpool og Red Bull Salzburg scorede Haaland en enkelt gang. De to hold møder hinanden i Salzburg den 10. december klokken 18.55, hvor de spiller om en plads direkte videre til ottendedelsfinalerne.

Danske Rasmus Nissen Kristensen spiller også fast for Red Bull Salzburg.