William Kvist på det danske landshold.

Det er en sætning, som rigtig mange fans, eksperter og andet godtfolk har en holdning til. Og gerne en negativ en af slagsen.

Alligevel kom det ikke bag på nogen, da den erfarne 33-årige FCK-anfører blev udtaget til den 35-mands VM-bruttotrup, som landstræner Åge Hareide mandag satte navnene på.

Mere overraskende er det måske for nogen, at han stadig er udset til at spille en vigtig og central rolle, når Danmark skal forsøge at spille sig videre fra gruppespillet ved VM i Rusland. Og det på trods af, at det har været sparsomt med spilletid i FCK-trøjen i foråret, hvor han i stedet er blevet henvist til en plads på Ståle Solbakkens bænk. Øverst i artiklen kan du se William Kvist udtale sig om at sidde på FCK-bænken

Det er dog ikke noget, der bekymrer Åge Hareide synderligt.

Danmarks landstræner forklarer på pressemødet hos DBU, at rutine i høj grad har spillet ind i forbindelse med udtagelsen af sin bruttotrup til VM. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har talt meget med FCK - både med Ståle og med William selv. Vi får alt data fra træningen, og det gode ved William er, at han er meget motiveret for at være med og træner ekstra for at holde sig skarp. På den måde er jeg ikke så bekymret,« siger norske Åge Hareide på pressemødet i Brøndby og fortsætter:

»Havde han været ude fra starten af sæsonen, så ville det være noget andet. Han har jo været med længe og har så fået en ufrivillig pause. Men han kan så også bevise, at han er form i testkampene,« siger Hareide om William Kvist, der ikke har fået fuld spilletid i en kamp siden den 18. marts.

Foto: Sarah Christine Nørgaard

På pressemødet forklarede Danmarks landstræner også, hvorfor der ikke er blevet plads til midtbanespilleren Christian Nørgaard, der sammen med Brøndby er tæt på at kunne kalde sig danske mestre.

Mange var forundret over ikke at se unge Nørgaard på Hareides liste, hvor der i stedet var blevet plads til Mathias Jensen fra FC Nordsjælland, FC Københavns Robert Skov og Michael Krohn-Dehli, der endnu har til gode at spille en landskamp under Hareide, men som ifølge landstræneren har præsteret godt i sin spanske klub.

VM-bruttotruppen Målmænd

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow, Jonas Lössl og Jesper Hansen Forsvar

Simon Kjær, Andreas Bjelland, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen, Riza Durmisi, Jannik Vestergaard, Nicolai Boilesen, Henrik Dalsgaard, Jonas Knudsen og Peter Ankersen Midtbane

Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Mike Jensen, Pierre-Emile Højbjerg, Michael Krohn-Dehli, Daniel Wass og Mathias Jensen Angreb

Nicolai Jørgensen, Andreas Cornelius, Nicklas Bendtner, Pione Sisto, Viktor Fischer, Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite, Robert Skov, Kasper Dolberg og Kenneth Zohore

»I forhold til Nørgaard så valgte vi rutinen frem for en ung spiller. Der er derfor, at Krohn-Dehli er i truppen. Det handler blandt andet om erfaring, og vi tog så Mathias Jensen og Robert Skov med som de unge drenge. Krohn-Dehli har erfaringen, han har været frisk, og han har spillet godt for Deportivo og kan også bruges i samme position som Christian Nørgaard,« fortæller landstræneren.

VM-BAROMETER Åge Hareide fortæller, at der vil blive udtaget tre målmænd, otte forsvarsspillere, seks spillere på både midtbanen og seks angribere. Her er BTs vurdering af, hvilke 23 spillere der kommer med - og hvem der ikke har en chance medmindre, der kommer skader. DE ER SIKRE (18 spillere) Målmænd (3):

Kasper Schmeichel, Jonas Lössl og Frederik Rønnow Forsvarsspillere (6):

Simon Kjær, Andreas Bjelland, Henrik Dalsgaard, Andreas Christensen, Mathias ‘Zanka’ Jørgensen, og Jens Stryger Larsen Midtbanespillere (4):

Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schøne Angribere (5):

Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Andreas Cornelius, Yussuf Poulsen og Nicklas Bendtner DE KÆMPER OM DE SIDSTE BILLETTER (10 spillere) Forsvarsspillere - to pladser ledige: Jannik Vestergaard, Riza Durmisi, Jonas Knudsen, Nicolai Boilesen Midtbanespillere - to pladser ledige: Lukas Lerager, Mike Jensen, Pierre Emil Højbjerg og Daniel Wass Angribere - én plads ledig: Viktor Fischer og Martin Braithwaite DE KOMMER IKKE MED (7 spillere) Målmænd:

Jesper Hansen Forsvarsspillere:

Peter Ankersen Midtbanespillere:

Mathias Jensen, Michael Krohn-Dehli Angribere:

Kenneth Zohore, Kasper Dolberg og Robert Skov

Men selvom der er blevet plads til et par unge spillere, så fortæller Åge Hareide, at de ikke skal regne med at blive en del af truppen på 23 mand, der i juni drager til Rusland.

»Det tager tid at opbygge spillere som Christian Nørgaard og Mathias Jensen, og det går rigtig godt for dem i Brøndby og Nordsjælland. Men jeg tror ikke, at vi kan regne med at kaste dem ind i forbindelse med VM. De skal bygges op for at blive gode internationale spillere på sigt. Jeg er ansat for at vinde fodboldkampe - ikke for at udvikle spillere. Det gør de i klubberne,« fastslår Åge Hareide.

Dermed er det altså først og fremmest rutinen, der skal bære Danmark til succes til verdensmesterskaber, hvor de i gruppespillet står over for Peru, Australien og Frankrig.