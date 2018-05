Tidligere på året blev den danske landstræner Åge Hareide ramt af en diskusprolaps i ryggen.

Noget der medførte store smerter, fortæller landstræneren til norske VG.

»Når du ligger på gulvet og kigger op i loftet, bliver du bekymret. Oveni gjorde det ondt. Nervesmerter er ikke noget at spøge med. Men det største problem var, at jeg ikke kom til behandling. Det blev til to uger på gulvet, fordi jeg ikke kunne gå,« fortæller Åge Hareide om rygproblerne, der i april tvang ham til at aflyse flere rejser.

Blandt andet skulle han have besøgt Pierre-Emile Højbjerg i Southampton, ligesom han også måtte droppe at se andre landsholdsspillere i aktion. I stedet blev assistenten Jon Dahl Tomasson sendt afsted.

Der er dog godt nyt til de danske VM-fans, for Åge Hareide forsikrer, at han ikke behøver modtage ekstra behandlinger til det kommende VM i Rusland.

»Det går helt fint nu, heldigvis. Jeg har haft en måned, hvor det ikke har været så godt, men med god behandling og hjælp er det blevet det. Jeg havde en diskusprolaps i den ene side, og så fik jeg en i den anden. Det er en smerte, jeg ikke ønsker for nogen,« siger Åge Hareide til VG.

Der er under en måned til, det danske landshold skal i aktion for første gang ved slutrunden. Den store begivenhed starter 14. juni, og den 16. juni løber de rød-hvide på banen til den første kamp mod Peru, og efterfølgende venter der to kampe mod Australien og Frankrig.