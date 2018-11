»Han skal bare sørge for, vi kommer med til EM. Så bestemmer han selv, hvor længe han vil sidde der.«

Ordene stammer fra DBUs nye fodbolddirektør, Peter Møller. 'Han' er i dette tilfælde Åge Hareide, mens 'der' naturligvis handler om landstrænerposten.

Åge Hareide har forvandlet det danske landshold fra taber- til vinderhold, men hvor længe fortsætter den 65-årige landstræner i spidsen for det danske landshold? Det er et af de spørgsmål, der bliver mere og mere aktuelt for hver dag, der går.

Kvalificerer han Danmark til EM, har han ifølge Peter Møller stort set carte blanche til selv at bestemme, hvor længe han vil blive i jobbet. Indtil videre har han dog 'kun' kontrakt til sommeren 2020, hvor Danmark forhåbentlig lige har spillet et EM hjemme i Parken.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

»Jeg bliver ikke yngre, men alligevel tænker jeg over det (at fortsætte i jobbet efter 2020,red.). For det er så godt at være sammen med de mennesker her. Også hele staben. Vi har de dygtigste i Danmark, og det er utroligt inspirerende at arbejde med spillere som Christian (Eriksen, red.) og Kasper (Schmeichel, red.). Det er topspillere i Europa. Jeg plejer at sige til dem, at de andre er gode. Men det er vi også. Se på ligaerne, vores spillere spiller i,« siger Åge Hareide.

En ny kontrakt er dog ikke lige om hjørnet, fastslår Hareide. Han er ikke sikker på, hvor længe han skal fortsætte, så indtil videre udskyder han sin store beslutning. Han kommer dermed ikke til at bruge de kommende måneders pause på at snakke fremtid med DBU.

»Jeg kommer ikke til at gøre det. Det eneste, jeg kommer til at gøre, er at arbejde på at vi kan blive bedre. Vi skal igennem en hård kvalifikation. Måske kan vi kigge på det efter den,« forklarer landstræneren.

Så du vil vente et år?

»Jeg kan vente længe. Jeg har kontrakt til 2020. Jeg håber, vi kan få lov at spille kampe i Parken under EM i 2020. Det er en drøm, vi har haft hele vejen. Kan vi spille foran en fyldt Parken under et EM kan det også være, det er nok for mig.Så tager jeg det med og sætter mig i stolen bagefter,« siger Hareide og åbner op for, at det også kan være slut allerede om halvandet år.

Foto: REBECCA NADEN Vis mere Foto: REBECCA NADEN

Er det her dit sidste trænerjob?

»Det ved jeg ikke. Jeg bliver ikke yngre, men jeg bliver meget inspireret af at være sammen med sådan en gruppe. Det har givet mig nogle helt andre værktøjer, end jeg har haft tidligere. For jeg har så mange dygtige spillere og så mange gode mennesker omkring mig,« siger nordmanden.

Han kan - kontraktovervejelser eller ej - se tilbage på et stort år for ham selv og det danske landshold, som han overtog i foråret 2016.

»Det har været et fantastisk år, og slutter vi året uden nederlag vil det være stort. Vi har ikke tabt i over to år,« siger landstræneren, inden han slutter af:

»Det er en fantastisk flot præstation. Jeg tror ikke, danskerne helt forstår betydningen af, at vi ligger i top ti i verden. Bag os ligger Argentina, Tyskland, Holland og England. Så det er meget større, end folk tror. Af og til kigger jeg på ranglisten og de foranliggende hold, for det er her, vi skal være. Det er min inspiration. For er vi der i 2019 og 2020, er vi topseedet til næste VM-kvalifikation, og det vil betyde meget.«