137 minutter fordelt på fem fodboldkampe.

Så meget har Christian Eriksen været på banen for italienske Inter siden skiftet fra Tottenham. Det svarer til cirka en tredjedel af tiden for danskeren, der kun har været at finde i startopstillingen én gang. Alligevel er den danske landstræner, Åge Hareide, ikke bekymret.

»Jeg tror, at det er på grund af, at han skal tilpasse sig, og så er der en vilje om ikke at lægge for meget pres med det samme,« siger Åge Hareide.

Under kampen mellem Lazio og Inter søndag nævnte den tidligere landsholdsspiller Mads Junker, at han først ser Christian Eriksen være en del af Inters 11 foretrukne efter sommerferien. Så kategorisk er Hareide ikke, men han er ikke i tvivl om, at Eriksen nok skal blive brugt.

»Det er kun Antonio Conte (Inter-træner, red.), som kan svare på, hvornår Eriksen kommer i startopstillingen,« forklarer nordmanden og griner.

»Der er mange gode spillere, men Christian er jo i topklasse, Inter har købt ham for at bruge ham. Når de har brug for ham, så gør de det. Det er jeg helt overbevist om.«

I den sidste tid i Tottenham røg den 28-årige dansker også ud af startopstillingen, da han ikke ville forlænge sin kontrakt og ytrede ønske om at skifte væk fra klubben.

Det betyder, at Eriksen har fået mindre spilletid end vanligt og ikke er inde i samme spillerytme. Det kan også være en af grundene til, at fynboen har fået så lidt tid på banen.

Landstræner Åge Hareide og Christian Eriksen under træning på Lokomotiv Stadion lørdag den 30. juni 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide og Christian Eriksen under træning på Lokomotiv Stadion lørdag den 30. juni 2018. Foto: Liselotte Sabroe

»Hvis han ikke var startet godt, kunne det være noget, han tog med videre. Nu får han en bedre indkøring og nogle træninger,« forklarer Hareide.

Ifølge landstræneren er skiftet en stor ændring for Eriksen – og det på flere parametre.

»Der vil være en overgang. Han skal ind til en helt anden type fodbold og organisering end den, som han har haft i Tottenham. Det er en lidt anderledes måde at spille fodbold på, og det kan godt tage lidt tid. Selv for en spiller, der er så god som Christian,« mener han og fortsætter.

»Ikke mindst i forhold til det taktiske, hvor han skal stå på banen i det offensive, det defensive. Han skal tilpasse sig og flytte til en anden kultur. Det vil altid være hektisk.«