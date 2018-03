En træners drøm.

Det er nogle af de mange rosende ord som Danmarks landstræner, Åge Hareide, har at sige om sin danske stjerne Christian Eriksen.

»Jeg har jo rangeret Christian blandt de 10 bedste i verden. Det er bare at følge ham og se, hvad han gør,« siger landstræneren til den norske fodbold-podcast Heia Fotball, som NRK står bag.

Øverst i artiklen kan du se Christian Eriksen score et lynmål mod Manchester United.

Christian Eriksen er Danmarks ubestridt største stjerne og nyder stor succes i Premier League-klubben Tottenham, hvor han sammen med Harry Kane er en af holdets helt store profiler.

Også på landsholdet er både danskernes og landstrænerens øjne rettet mod den 26-årige midtbanekreatør fra Middelfart, der skal forsøge at få Danmark videre fra gruppespillet til sommer ved VM i Rusland. Og Åge Hareide nyder at arbejde sammen med fynboen.

»Jeg ser ham til træning og kamp, og jeg ser, hvor effektiv han er i forhold til at flytte bolden, i forhold til at lægge bolden til rette til næste aflevering eller skud, hvor god han er i afslutningsfasen, og hvor god han er til at se, hvor andre folk befinder sig,« fortæller han i podcasten.

»Jeg tror, han har et flueøje, så han kan se hele vejen rundt.«

Christian Eriksen er i denne sæson noteret for syv mål og syv assist i den engelske Premier League, og han var ligeledes den helt store spiller i VM-playoffkampen mod Irland, hvor danskeren scorede hattrick og sendte Danmark til VM til sommer.

»Og så er han en fantastisk fyr ved siden af det. Han er den mest herlige fyr, man kan tænke sig. Han må være en svigermors drøm, og han er en træners drøm,« siger Hareide.

Åge Hareide får da også snart Christian Eriksen at se igen, når han sammen med resten af det danske landshold skal spille to testkampe i slutningen af marts. Første opgør er den 22. marts, når de rød-hvide møder Panama på Brøndby Stadion.