Åge Hareide sætter pris på den opbakning han og Jon Dahl Tomasson har fået fra de danske landsholdsspillere.

»Havde vi ikke haft det, var vi sikkert blevet sparket ud for længe siden,« konstaterer han.

I et interview med Dagbladet lægger nordmanden dermed endnu et lag på polemikken omkring sin afsluttende tid som dansk landstræner. Det opstod, da DBU i sommer annoncerede, at Kasper Hjulmand overtager jobbet efter sommerens EM-slutrunde.

Meldingen kom midt i EM-kvalifikationen, og Åge Hareide siger i interviewet med det norske medie, at timingen 'skabte uro, det er der ingen tvivl om'.

Åge Hareide jubler over EM-kvalifikationen. Foto: LORRAINE O'SULLIVAN

Nordmanden understreger i interviewet, at han har et 'o.k. forhold' til DBU-ledelsen og at han 'forholder sig professionelt'.

På et spørgsmål om, hvorvidt han synes, at det er underligt, at han ikke må fortsætte i jobbet, lyder svaret fra Åge Hareide kort og godt:

»Ja.«

Den norske træner siger dog også om den afsluttende tid, der kulminerer med en tre EM-kampe på hjemmebane i Parken til sommer.

»Det er vigtigt for os at overlade Danmark opå den bedst mulige måde. Hjulmand er en udmærket træner. Holdet er i de bedste hænder,« siger Åge Hareide, der for nylig har sagt, at han overvejer at stoppe helt, når han er færdig som dansk landstræner.

Han har ikke tabt i sine seneste 34 kampe i spidsen for det danske landshold.

Danmark er til sommer i EM-gruppe med Rusland, Belgien og Finland.