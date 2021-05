Han gav Nicklas Bendtner landsholdscomeback, men gav ham også sparket før VM i 2018.

Nu sætter Åge Hareide ord på den tidligere danske stjerneangriber, som blandt andet har fortalt om, hvordan han i sin karriere på kæmpekontrakter i storklubber har ødslet millioner væk på gambling og fester.

»Jeg bliver egentlig bare trist, når jeg hører sådan noget. Det er så unødvendig for en mand med sådan et talent,« siger den tidligere landstræner Åge Hareide til Dagbladet.

Nicklas Bendtner har til Dplays dokuserie 'Bendtner og Philine' fortalt, at hans pokerspil har kostet ham rigtig dyrt gennem årene, og det er disse kommentarer, som Hareide, som i dag er træner i den norske storklub Rosenborg, konfronteres med.

»Jeg har tabt rigtig, rigtig mange penge. Sådan helt urealistisk mange penge. Jeg har spillet rigtig meget poker i mit liv. Jeg har spillet mod professionelle pokerspillere, siden jeg var 19 år. Det er svært at sætte en sum på, men omkring 50 millioner kroner. Både på gambling og sjov og ballade,« lød det fra Bendtner, som i dag har lagt støvlerne på hylden, i serien.

»Det er et langt liv. Man skal forhåbentligt leve, et stykke efter man er fyldt 30 år. Derpå kommer de gode år i fyrrerne og halvtredserne. Man skal leve længe og have det godt,« lyder det lidt hovedrystende fra Hareide om Bendtners livsstil.

Årsagen til, at Dagbladet bringer Bendtner på banen over for Hareide, er, at danskerens sidste bånd til Norge, hvor han spillede i to sæsoner for netop Rosenborg, er kappet. Den luksusvilla, han boede i i Trondheim, er blevet solgt for 16,9 millioner norske kroner – 12,6 millioner kroner.

Åge Hareide, som røg i uføre med Bendtner, da han vragede ham kort før afrejsen til VM i 2018, fortæller, at han trods Bendtners livsstil i det store hele kom godt ud af det med den kontroversielle angriber.

»Nicklas var på alle måder en god fyr. Han gjorde det godt i Rosenborg det første år. Men han har også haft en del at kæmpe med uden for banen,« siger Hareide, og fortæller om VM-beslutningen:

»Han var uheldig at blive skadet. Ellers var han kommet med. Han var helt sikkert mærket. Men som sagt: Han var en god knægt på alle måder,« fortæller den tidligere landstræner.