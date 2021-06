Ordkrig mellem Åge Hareide og Ståle Solbakken, som kalder førstnævntes mellemfornøjede kritik for en 'brok'.

For halvandet år siden havde det været sprængfarligt nyt i den danske fodbold-andedam, men i dag er de to benhårde og erfarne trænere fortid i dansk fodbold. Det forhindrer dog ikke de to nordmænd i verbalt at ryge i totterne på hinanden, så det giver genlyd - også i Danmark.

For mens Ståle Solbakken har skiftet FC København-trænerstolen ud med den norske landstrænertjans, så er Hareide efter sin exit fra det danske landstræner blevet træner for den norske storklub Rosenborg. Og det er her, vi skal finde kimen til tvisten mellem Hareide og Solbakken.

Rosenborg-træneren er nemlig utilfreds med det norske fodboldforbunds planlægning af den nuværende landsholdspause, hvor Norge skal i aktion i to kampe - mod Luxembourg og Grækenland - i Spanien.

Blandt andet skal nogle af spillerne, flere af dem fra Rosenborg, flyve med rutefly fra Oslo til Spanien med mellemlandinger, og efterfølgende skal de i karantæne i tre dage, når de kommer hjem. Hareide mener, at spillerne burde være blevet fløjet til Spanien i privatfly direkte.

»Jeg har ikke fået det hele med, men I kender Åge. Det er ikke første gang, han brokker sig. Og jeg har stor respekt for Åge, og jeg har lige selv været klubtræner og havde sandsynligvis brugt lignende ord dengang,« siger Ståle Solbakken til VG om kritikken fra Hareide.

»Jeg tror slet ikke, at det vil påvirke klubberne. På den måde synes jeg, han skyder forbi målet. Men i en ideel verden burde vi have en bedre rejse. Det er jeg enig i,« siger Solbakken, og fortsætter i vanlig åbenmundet stil, som vi kender det fra hans mange år som FCK-boss.

»Men det norske fodboldforbund er regeringen, og så er klubberne i opposition. Havde oppositionen i Stortinget været lige så klare i talen som Hareide, ville vi have haft en meget bedre pandemidebat.«