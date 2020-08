Danmarks tidligere fodboldlandstræner Åge Hareide skal mødes med Rosenborg i løbet af august for at drøfte muligheden for at blive træner i klubben.

Det siger den 66-årige nordmand til VG.

Hareide var nået til enighed om at overtage trænerjobbet i den norske storklub fra 1. august, men ombestemte sig af helbredsmæssige årsager, da han døjer med det ene knæ efter en operation.

Det oplyste Rosenborg i hvert fald i sidste måned. Hareide mente dog dengang ikke, at der havde været et jobtilbud.

»Vi har aftalt et møde for at snakke lidt, og for at se hvordan det vil være med knæet. Så får vi at se, hvad der sker. Det er op til Rosenborg, siger Hareide til VG, som har talt med Hareide,« der først bekræftede mødet til Adresseavisen.

På spørgsmålet om, hvorvidt hans intentioner er at overtage trænerjobbet i Rosenborg, når knæet tillader det, svarer Hareide:

»Ja, det kan du godt sige.«

Hareide skulle have stået i spidsen for Danmark ved fodbold-EM denne sommer. Men slutrunden, hvor Danmark spiller sine gruppekampe i København, er skubbet til sommeren 2021 grundet coronakrisen.

Hareide blev landstræner for Danmark i 2016 og var det frem til 2020. Tidligere har han stået i spidsen for blandt andre Norge, Brøndby, Malmö FF og faktisk også Rosenborg.

