»Jeg tror ikke, vi kommer til at se Eriksen på banen«.

Sådan meldte Åge Hareide ud, da landsholdet mødte til landsholdssamling i Herning forud for Nations League-kampen mod Irland lørdagen.

Den danske superstjerne døjer med en skade i maveregionen, og det er endnu uvist, hvor længe han skal sidde ude.

»Han har ikke spillet i tre kampe, så det er klart et problem,« siger han og tilføjer:

Åge Hareide må med stor sandsynlighed undvære Christian Eriksen til kommende landskampe. Foto: Henning Bagger Vis mere Åge Hareide må med stor sandsynlighed undvære Christian Eriksen til kommende landskampe. Foto: Henning Bagger



»Begge kampe er udelukket, tror jeg.«

Åge Hareide vil derfor bruge kampene på at give andre spillere chancen, og han håber, de vil tage ansvaret til sig.

»Før eller siden må folk få chancen og vise, at de dur til at være på landsholdet. Vi må finde en god løsning på det. Jeg er overbevist om, at holdet vil fungere. Vi kender hinanden godt,« siger landstræneren.

Han vil ikke komme ind på, hvem der går ind og overtager Christian Eriksens plads.

Åge Hareide har desuden udtaget angriberen Christian Gytkjær, der til daglig spiller i polske Lech Poznan.