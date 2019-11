Simon Kjær, Christian Eriksen og Thomas Delaney skal ikke regne med at blive sparet mod Gibraltar.

Landsholdsstjernerne Simon Kjær, Christian Eriksen og Thomas Delaney er alle mødt ind til den aktuelle landsholdssamling med færre minutter i benene, end de normalt har haft for vane.

Samtidig har landstræner Åge Hareide bebudet, at han skifter ud på det hold, der fredag møder Gibraltar, og det hold, der mandag møder Irland.

Men de tre profiler skal ikke regne med, at deres begrænsede spilletid i deres klubber gør dem til en del af Hareides rotation, for de er rustfrie og vigtige for landsholdet.

- Christian Eriksen, Thomas Delaney og Simon Kjær spiller. I tillæg til Kasper Schmeichel er de altid med i min holdopstilling, uanset om de har spillet i weekenden eller ej.

- Man bliver ikke en dårligere fodboldspiller af, at man ikke spiller weekenden inden en landsholdssamling, siger Åge Hareide på et pressemøde.

Nordmanden vil ikke fortælle, hvor mange spillere i startopstillingen han regner med at skifte ud mellem de to kampe.

- Vi vil spare nogle spillere, som har spillet meget og kan være sårbare med to kampe. Alle vil spille, og vi forbereder os på, at vi ikke benytter de samme 11 spillere i begge kampe.

- Der er nogle af vores spillere, som går all-in, når de spiller landskampe. De går ind i alle dueller, og det er lidt voldsomt og kan gå ud over kamp nummer to, siger Åge Hareide.

Vinder Danmark som ventet over Gibraltar, er uafgjort nok i mandagens kamp i Irland.

Åge Hareide påpeger også, at det er vigtigt at have friske ben, fordi Irland allerede er i aktion torsdag aften i en testkamp mod New Zealand og derfor har en dags længere forberedelse end danskerne.

