Landstræneren har styr på sin defensiv, men vil bruge VM-test mod Mexico til at finde sin foretrukne offensiv.

Brøndby. Det danske landshold møder lørdag aften Mexico i den sidste test før VM i Rusland.

Landstræner Åge Hareide vil bruge kampen til at finjustere spillet frem mod den første gruppekamp mod Peru, og så leder han efter en angriber med mål i støvlerne.

- Vi har øget konkurrencen på de offensive pladser frem mod Peru-kampen, og vi vil se på, hvem der er skarpest.

- Det handler om, at de skal præstere, så vi kan få en god mavefornemmelse omkring, hvem vi skal bruge, og hvilke spillere, der passer godt sammen.

- Det har vi endnu ikke lagt os fuldt fast på, siger Åge Hareide.

Landstræneren er godt tilfreds med holdets defensiv, og der er da heller ikke scoret mod Danmark siden november. Derfor lægger han ikke op til de store ændringer i defensiven.

Til gengæld scorer landsholdet for få mål, og derfor udtog Hareide i søndags syv i stedet for de planlagte seks offensivspillere til VM-truppen.

I denne uge har der været ekstra fokus på offensiven, efter at holdet i sidste weekend spillede 0-0 mod Sverige i Stockholm. Men Hareide tror på, at målene nok skal komme.

- Vi så lidt det samme, før vi i november slog Irland med 5-1 i Dublin og kvalificerede os til VM.

- Der blev skrevet, at vi ikke producerede noget særligt i den første kamp mod irerne i Parken, der endte 0-0. Det samme skete mod Rumænien og Montenegro. Men vi kom med til VM.

- Jeg forsøger med alle ting i livet at være positiv. Det er jeg også nødt til at være som træner, og det tror jeg, at spillerne bemærker. At vi fokuserer på det positive, og så ved vi, at vi har folk, der kan lykkes, hvis vi skaber nok muligheder, siger Åge Hareide.

Landsholdet er inde i en rekordstime og er ubesejret i de seneste 14 kampe, før kampen mod Mexico, der også deltager ved VM.

Landsholdsspillerne rejser til Rusland på mandag. Første gruppekamp er 16. juni mod Peru. Senere venter kampe mod Australien og Frankrig.

/ritzau/