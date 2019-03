‘Den lange stime uden nederlag er kommet mod svage hold’

Cirka sådan har kritikken flere gange lydt mod det danske landshold.

Senest var den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting i Ekstra Bladet ude og sammenligne landsholdets stime på 25 kampe uden nederlag (fraregnet vikarlandsholdets nederlag, red.) med Brian Nielsens bokse-rekordliste. En rekordliste, der delvist kom i hus ved hjælp af sejre over ‘journeymen’ med knap så meget slag i handskerne.

Nu slår Åge Hareide igen på kritikken. Og det gør han med vægt bag slaget.

Foto: GEORGIOS KEFALAS Vis mere Foto: GEORGIOS KEFALAS

Landstræneren er ganske enkelt træt af at høre kritikerne tale om Danmarks ‘svage’ modstandere. Gør man det, mangler der omløb i hovedet, fastslår Åge Hareide.

»Vi har kun mødt VM-finalisterne. Begge to. Det må være de bedste i verden. Men hvis folk er så dumme, de ikke kan se det, burde de ikke skrive noget. Det er bare dumt,« siger Hareide med henvisning til VM-kampene mod Frankrig og Kroatien.

Landstræneren slår fast, at hans mandskab har mødt stærke hold. Og han pointerer, at han og holdet ikke selv bestemmer, hvilke nationer, der kommer op af bowlen, når der trækkes lod til kvalifikationsturneringerne.

»Vi har mødt svage hold og stærke hold. Vi kan ikke selv vælge vores modstandere. Vi skal bare spille med dem. Hvis folk ikke ved det, er det virkelig, virkelig mærkeligt. Hver gang vi vinder en kamp, siger folk, at modstanderen er dårligere end Danmark. Og taber vi - som vi ikke gør - er det held. Jeg ved det ikke... Men vi koncentrerer os kun om kampen mod Schweiz. De ligger nummer otte på verdensranglisten, og de er nok et af de bedste hold i verden. De er rangeret i Europas top. Det er ikke et svagt hold. Det er et rigtig stærkt hold. Så vi må se i morgen,« siger Hareide.

(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Netop opgøret mod Schweiz er årets første landskamp med vigtige point på spil. Schweiz er - sammen med Danmark - favorit i EM-kvalifikationsgruppen, og duellen i Basel er derfor vigtig i forhold til herredømmet i gruppen. Men ikke altafgørende, fastslår landstræneren.

»Jeg tror ikke, at kampen i morgen bliver afgørende for gruppen. Det er en af otte kampe. Vi vil gerne vinde og gå efter et godt resultat, men det er ikke afgørende. Vi fokuserer på vores spil. Og på hvordan vi arbejder sammen. Vi har fået mange gode oplevelser de seneste år ved at gøre det. Vi har ikke holdt fokus på resultatet, men på præstationen. Det er også vigtigt i morgen. Det her er den sværeste kamp i gruppen. Det ved vi, men vi er glade for, at vi har kampen nu og ikke senere,« slutter han.

Schweiz åbnede EM-kvalifikationsturneringen med en sejr over Georgien i sidste uge, mens det danske landshold kan lægge den første sten på vejen mod slutrunden tirsdag aften.