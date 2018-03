Det er sidste chance for at overbevise Åge Hareide i en landskamp. VM-truppen bliver udtaget 8. maj, og dermed vil testkampen mod Chile tirsdag aften være sidste gang, at landstræneren ser spillerne i nationaldragten, inden han sætter navne på de 23 spillere, som skal med til Rusland.

Med andre ord er det eksamenstid for landsholdsspillerne.

Og alt tyder på, at disse 11 spillere skal først hen til det på dagen meget store, grønne bord:

Kasper Schmeichel - Jens Stryger Larsen, Simon Kjær, Nicolai Boilesen, Jonas Knudsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Andreas Cornelius, Nicolai Jørgensen og Pione Sisto.

Danmarks landstræner Åge Hareide med Simon Kjær og Andreas Cornelius ses her ved A-landsholdets pressemøde på Aalborg Stadion, mandag den 26. marts 2018.

Det var dem, Åge Hareide brugte som førsteholdet, da landsholdet havde sidste træning på Aalborg Portland Park. Den startopstilling betyder fire ændringer i forhold til landskampen mod Panama torsdag, da Nicolai Boilesen, Jonas Knudsen, Lasse Schöne og Andreas Cornelius er nye startere i forhold til Henrik Dalsgaard, Mathias Zanka Jørgensen, William Kvist og Yussuf Poulsen.

På pressemødet inden landskampen røbede Åge Hareide da også, at han ville se på alternativer til sin favoritstartopstilling, og at de nye spillere skal se opgøret mod Chile som en 'nu eller aldrig-chance' før VM.

»Uanset hvem der spiller, skal vi vinde over Chile. De spillere, som skal spille, får chancen for at vise, at de vil med til VM. De skal komme med gejst og en stor indsats for at vinde. Spillerne siger selv, at vi ikke kan læne os tilbage og vinde. De vil se resultater og bedømme kampene ud fra det. Og det er meget fint. Der er forventninger til os, og vi har en forventning om, at vi skal levere. Vi kan ikke sige, at den her kamp ikke betyder noget, fordi vi skal prøve nogle spillere af. Hvis spillerne er gode nok, skal de med til VM, og det får de chancen for at bevise ude på banen mod Chile. I fodbold skal man levere, når man får muligheden, og det får de i morgen,« siger Åge Hareide og tilføjer:

Christian Eriksen og William Kvist ved A-landsholdets træning på Aalborg Stadion, mandag den 26. marts 2018.

»Vi skal bruge kampen til at se nogle spillere an på nogle positioner. Vi må være trygge ved, hvilke spillere vi skal have med til VM, og at vi har nogle alternativer på visse positioner. Det er naturligt. Når vi senere skal spille testkampe mod Sverige og Mexico, vil vi komme tættere på vores stærkeste opstilling. Vi skal være sikre på dem, vi udtager. Vi ved, hvad vi har præsteret, men i fodbold kan tingene gå meget hurtigt, så vi skal have friske spillere hele tiden,« lyder det fra Åge Hareide, der længe har søgt et alternativ til ankermand på midtbanen William Kvist.

Den rolle tyder alt på, at Lasse Schöne får lov til at prøve sig af på mod Chile, nu hvor Andreas Christensen er taget hjem til Chelsea med en mindre skade.

Landstræner Åge Hareide ved A-landsholdets træning på Aalborg Stadion, mandag den 26. marts 2018.

»Jeg har hele tiden sagt, at vi skal finde et alternativ til William Kvist, fordi William har været rigtig god for os i kvalkampene og til at dække af i kontraerne og stå rigtigt, når vi taber bolden. Journalister og andre ser efter, hvor bolden er, og det forstår jeg også godt, for det er det, der er interessant i fodbold. Men vi må se på det store billede. Der kan komme tidspunkter i løbet af en kamp, hvor man får brug for andre typer end William. Det ser vi på. Sidst, vi tabte en kamp, var i oktober 2016 (0-1 mod Montenegro, red.), og der spillede William Kvist ikke. Men ja, jeg vil se på alternativer, og det har jeg også sagt til William. Peru er en slags modstander, Australien er en anden, og derfor har jeg måske også brug for at skifte ud på de typer af spillere på holdet,« forklarer Åge Hareide, der meget vel kan tage sit endelige valg lidt før klokken 22.00 tirsdag aften.

Der har dommer John Beaton fløjtet kampen af i Aalborg, og så er der ikke flere chancer for at overbevise i landsholdstrøjen om en VM-billet.