Andreas Cornelius døjer med baglårsproblemer, men ellers er Danmarks VM-spillere fit for fight, siger Hareide.

København. Fodboldlandstræner Åge Hareide ser ud til at slippe for at være bekymret over små skadesproblemer, når han i slutningen af maj samler sin VM-trup.

Flere landsholdsspillere har af forskellige årsager været ude i kulden i deres klubber på det seneste, men på nuværende tidspunkt er det kun Atalanta-angriberen Andreas Cornelius, som døjer med en skade, der kan koste VM.

Det siger Åge Hareide.

- Andreas Cornelius døjer lidt med noget i baglåret. Han er den eneste, som er småskadet.

- Hans skade kan også betyde, at jeg tager flere med til træningen fra 28. maj. Det er jo først 4. juni, jeg skal skære truppen til, siger Åge Hareide.

Målmanden Kasper Schmeichel har ikke spillet for Leicester i over en måned, og anfører Simon Kjær gjorde først lørdag comeback efter en måneds skadespause.

De to spillere skal nok komme i god form før VM, garanterer Hareide.

- Simon Kjær har spillet igen, og Kasper Schmeichel er i træning, og han kunne godt have spillet for Leicester, hvis det var virkelig vigtigt, siger landstræneren.

Da landsholdet senest var samlet i marts, var det uden en småskadet Andreas Bjelland. Siden kom han tilbage på banen for Brentford, før han af mere uvisse årsager igen havnede på sidelinjen.

Det er ifølge Hareide et udslag af politik og ikke af en skade.

- Bjelland er klar og frisk. Han har siddet ude, fordi han ikke har skrevet under på en ny kontrakt med Brentford, men vil til en ny klub. Men han er klar, det har jeg tjekket med ham, siger Hareide.

Nordmanden udtog mandag 35 spillere i en VM-bruttotrup. Senest 4. juni skal han have skåret truppen ned til de 23 spillere, som skal rejse til VM i Rusland.

/ritzau/