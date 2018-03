Jannik Vestergaard har allerede spillet tæt på 200 kampe i den tyske Bundesliga og er en nøglespiller for en af Tysklands største fodboldklubber, Borussia Mönchengladbach.

Men i Danmark mangler det store gennembrud endnu for spilleren, der lige nu kæmper mod tiden for at blive klar til sommerens VM-slutrunde.

Men først skal den to meter høje forsvarsklippe overvinde et brud på en mellemfodsknogle i højre fod. Af samme grund måtte han i dag se til fra tribunen, da Borussia Mönchengladbach mødte Hoffenheim. Og det er den første bundesligakamp i næsten to år, han ikke har spillet.

»Jeg har spillet samtlige bundesligaminutter siden december 2016. Og siden begyndelsen i Gladbach i august 2016 er det kun to Champions League-kampe og en enkelt pokalkamp, jeg ikke har fået spilletid i,« siger Jannik Vestergaard.

Selvom skader altid kommer ubelejligt i professionel fodbold, er timingen denne gang ekstrem dårlig for den 25-årige danske landsholdsspiller. Med VM-slutrunden i Rusland i nær fremtid bliver det en regulær kamp mod tiden for Jannik Vestergaard at blive klar.

»Det er dårlig timing, det er klart. Jeg tager det seriøst og gør alt, hvad jeg kan for at restituere og træne op, når foden tillader det. Udfordringen er at acceptere at skulle ligge helt stille, når man ellers er vant til at løbe mange kilometer hver dag,« siger Jannik Vestergaard om situationen.

»Mit mål er at spille et par kampe for Gladbach, før sæsonen slutter. Og derefter være klar til VM. Det er min forhåbning, og jeg er optimistisk. Jeg har selvtillid nok til at tro på, at hvis jeg bliver frisk, bliver jeg også en del af VM-truppen. Jeg mener, at jeg har noget at bidrage med. Om det skal være fra start eller bænken, må træneren beslutte,« slår han fast.

Jannik Vestergaard har spillet 15 danske landskampe. Heraf syv som indskifter og han har også scoret en enkelt gang. Alligevel er han godt klar over, at de danske roligans ikke rigtig ved, hvad han står for som fodboldspiller. Han røg direkte fra Brøndbys ungdomsafdeling til Hoffenheim og har derfor aldrig spillet i den danske Superliga. Men der er også andre årsager til, at Jannik Vestergaard er glemt i Danmark, selvom han spiller fast i én af verdens største fodboldligaer.

»I Tyskland er Bundesligaen den største liga i verden. Man har ikke nødvendigvis en særlig stor begejstring for England eller Spanien, mens man slet ikke gider at sammenligne sig med Italien. Og selvom man anerkender, at der er gode hold rundt om i ligaerne, har man en høj selvforståelse. Det gør, at os der spiller i ligaen, bliver meget profilerede i Tyskland,« forklarer Jannik Vestergaard og fortsætter:

»Den begejstring, som Bundeligaen vækker i Tyskland, bliver ikke rigtig delt i Danmark, hvor man ikke en gang tv-transmitterer de tyske kampe længere. Det jeg laver dernede, bliver der ikke lagt mærke til i Danmark, ud over af dem, der går ekstraordinært meget op i fodbold.«

Jannik Vestergaard vurderer, at han i dag er et mere kendt navn i Tyskland end i Danmark. Et konkret eksempel på det er, da Jannik Vestergaard på dansk tweetede sin holdning til sidste sæsons tilskuerballade i kampen mellem Brøndby og FC København.

»Kæmpe respekt til vagter og politi for at stille op, når idioter opfører sig sådan. Forhåbentlig bliver disse psykopater sat bag lås og slå,« lød budskabet fra landsholdsspilleren.

Beskeden på Twitter blev ikke umiddelbart bemærket i Danmark, men derimod blæst stort op i avisen Bild i Tyskland.

»Det kom på forsiden af Bilds landsdækkende avis, der er en af de mest solgte. Det var et eksempel på den store kontrast i forhold til min person og rolle som fodboldspiller, der er mellem Tyskland og Danmark,« siger Jannik Vestergaard.

Kan det irritere dig, at vi i medierne måske har en tendens til at juble mere over tre danske spillere i Huddersfields startopstilling, end når du scorer og spiller fuld tid gang på gang hos én af Tysklands største klubber?

»Det, (med danskerne i Huddersfield, red.) synes jeg nu godt, at man må blive begejstret over, fordi Premier League er en af de stærkeste ligaer i verden. Men jeg kan bare konstatere, at der ikke er så meget fokus på Tyskland. Den tyske liga, og hvad der sker her, går under radaren i Danmark. Det handler nogle gange lidt om Bayern München, men resten er egentlig lige meget,« konstaterer Jannik Vestergaard.

Der hersker en måske stereotyp opfattelse af dig som en høj og primitiv forsvarsspiller, der er god på hovedet og i duellerne. Men der er samtidig flere videoklip af dig på nettet, hvor du laver flere vildt tekniske ting. Føler du dig lidt misforstået i Danmark som fodboldspiller?

»Det er lidt Danmark mod Tyskland. Hernede går jeg for at være en spillende forsvarspiller. Statistikkerne viser, at vi har scoret flere mål, hvor spillet bliver bygget op fra min position. Jeg skal ikke rose mig selv, men jeg føler et stort ansvar for at sætte angreb op og sætte de andre spillere i scene,« siger Jannik Vestergaard og fortsætter:

»Når man ikke ser mig spille så meget, bliver den hurtige antagelse, at fordi jeg er to meter høj, vejer 100 kilo og er hovedstødsstærk, må jeg nødvendigvis må være dårlig med bolden. Det kan da godt ærgre mig, fordi jeg selv sætter en ære i at spille fodbold og altid har trænet hårdt og målrettet på at få fødderne med. Det ville jeg da godt have, at folk vidste og var enige i. I Tyskland er det en del af mit renommé, men ikke i Danmark. Men den slags kan man ikke tale sig til. Jeg må jo bare bevise det i dansk landsholdssammenhæng også.«

Du er måske også ramt lidt af nogle risikable driblinger for landsholdet, hvor det var ved at gå frygteligt galt?

»Det kunne godt være blevet rigtig fatalt, men det blev det ikke. I min egen opfattelse var det, fordi jeg forsøgte lidt for meget, mens en anden havde valgt at sparke bolden væk. Men det er et udtryk for, hvordan jeg er opdraget som fodboldspiller. Jeg vil gerne spille fodbold,« forklarer forsvarsspilleren.

Mangler du trods dine 15 landskampe stadig at få dit endelige gennembrud i Danmark?

»Det har jeg stadig til gode. Jeg var ikke kampens spiller i de landskampe. Men jeg har en ambition om, at gennembruddet skal komme inden for en overskuelig fremtid. Jeg vil arbejde hårdt på at bevise mit værd og også vise fodbolddanmark, hvilken spillertype jeg er,« siger Jannik Vestergaard.

Hvem er det, du vil overbevise?

»Både jer journalister og de danske fodboldfans. Det er sådan noget, der motiverer mig, og som jeg ser frem imod og glæder mig til. Intet i fodbolddsammenhæng er større for mig end at repræsentere mit land,« slår Jannik Vestergaard fast.

Men før Jannik Vestergaard kan lyse på den danske fodboldscene, venter først en tålmodig genoptræning, dernæst at landstræner Aage Hareide udtager ham blandt de 23 spillere i Danmarks endelige VM-trup.