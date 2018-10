For anden gang efter de to seneste landskampe er Åge Hareides udtalelser om en landsholdsspiller blevet taget op hos et af Premier League-holdene. Denne gang er den Tottenham-manager Mauricio Pochettino efter Hareides snak om Eriksens skade.

»Christian er klar til at kæmpe og spille igen. Det er vores beslutning, hvorvidt han kan spille lørdag eller ej - fra start eller fra bænken.«

»Men jeg synes ikke, der er mere at sige omkring den udtalelse fra Danmarks landstræner,« sagde Mauricio Pochettino på pressemødet forud for Tottenhams kamp mod West Ham.Det skriver blandt andre The Telegraph.

I forbindelse med de danske landskampe var Christian Eriksen ikke til rådighed for Danmark på grund af en skade i maveregionen. Her fortalte Hareide, at skaden var 'langvarig', da den havde holdt Eriksen fra banen gennem Tottenhams tre kampe forud for landskampene mod Irland og Østrig.

Mauricio Pochettino. Arkivfoto. Foto: Rodrigo Jimenez

»Der er gået over en uge, og jeg ved, at han har kendt til den i et stykke tid. Sådan en skade kan blive kronisk, og det er vel det, Tottenham også frygter,« sagde Hareide blandt andet om skaden.

Det ledte blandt andet til, at Christian Eriksens agent, Martin Schoots, blev kontaktet af engelske medier, der skulle have be- eller afkræftet skadens omfang.

»Christian har ingen kroniske skader - det har ingen sagt. Han har en bare en skade, der relaterer sig til træthed, og derfor bliver han hvilet. Det er normalt, ellers kan det ikke hele.«

»Nogen har oversat skidt. Christian gør alt, hvad han kan, for at blive klar hurtigst muligt,« sagde Martin Schoots til London Evening Standard. Den kommentar er noget mere passende, mener Mauricio Pochettino.

To Premier League-klubber har på to dage vist utilfredshed over udtalelser fra den danske landstræner. Foto: Henning Bagger

»Jeg synes, Christians agent forklarede det fantastisk efter den danske træners kommentar,« sagde Pochettino.

Torsdag kom det frem, at Huddersfield og Hareide har været i kontakt med hinanden, da manager David Wagner var utilfreds over Hareides rosende ord om Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Hareide havde sagt, at han ville anbefale Zanka, hvis han blev spurgt råds om forsvarsspilleren af større klubber end Huddersfield.

»Vi ved alle, at han ikke skal udtale sig om den slags, men han har snakket med Olaf (Rebbe, sportsdirektør i Huddersfield, red.) og ringet til mig og sagt undskyld,« siger Wagner ifølge Sky Sports.