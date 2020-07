Sagde han nej? Eller fik han aldrig tilbuddet?

Åge Hareide er lige nu en meget omtalt mand i Norge. Her har han de seneste dage været indirekte i vælten, fordi han muligvis var tæt på at få sig et nyt job hos de norske giganter Rosenborg.

»Afspejler det ikke Rosenborgs sidste par år? Ét stort rod. Man bliver jo chokeret, for det er Norges største klub og flagskibet, som har løftet norsk fodbold. Det rod, som har været de seneste år, er helt vildt, og det toppede her,« siger den norske fodboldekspert Joacim Jonsson til Nettavisen og banker så igennem:

»Det kan kun blive spekulationer om, hvad der er sket, men det er jo bare en stor suppedas, og det er pinligt for Rosenborg.«

Lad os forsøge at få lidt styr på det rod så. For Åge Hareide har de seneste dage været rygtet meget tæt på et nyt job som Rosenborg-træner, efter han i sommer stoppede som Danmarks landstræner. Ifølge norsk TV 2 skulle Åge Hareide dog have takket nej til tilbuddet fra den norske storklub.

Den nyhed blev afkræftet af Åge Hareide selv, da han fortalte, at han aldrig havde fået en formel forespørgsel fra Rosenborg. Så langt så godt. Altså indtil Rosenborg udsendte en pressemeddelelse om, at Hareide faktisk havde takket ja til jobbet, inden han så ombestemte sig af helbredsmæssige årsager.

Det var altså klubbens udlægning. For Åge Hareides var en noget anden.

»Der forelå ingen mundtlig aftale om andet end at mødes 1. august, hvis knæet var okay. Jeg ringede i går og gav besked om, at det ikke blev til noget møde, fordi jeg var for optimistisk angående knæet, der ikke er så godt, som jeg havde håbet,« skrev Åge Hareide til VG tirsdag eftermiddag.

Det er altså der, at forvirringen bliver total. Lige nu gisner man i Norge om, hvad der er gået galt. Men det er i hvert fald gået helt galt.

»Det er en parodi, men det afspejler igen det, som er sket i Rosenborg de seneste år. Jeg gætter på, at Rosenborg-fans tænker: 'Åh, ikke nu igen'. Det er uvirkeligt - og på en trist måde,« siger fodboldekspert Joacim Jonsson.

Samtidig med hele rodet mener enkelte norke eksperter at vide, at Åge Hareide stadig kan ende som cheftræner i Rosenborg.

Det vil tiden så vise, når den nu tidligere danske landstræner altså har fået orden i det knæ, der også har holdt ham ude af landskampe for Danmark.