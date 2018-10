Landstræneren for det danske fodboldlandshold, Åge Hareide, har måtte ringe og sige undskyld til Huddersfield-manager David Wagner.

Årsagen er, at Hareide under den netop overståede landsholdssamling sagde, at Mathias "Zanka" Jørgensen, der til daglig spiller i Huddersfield, ville kunne gøre sig i en større Premier League-klub.

- For at være helt ærlig så var jeg meget skuffet og måske også vred, da jeg læste de kommentarer, siger tyske Wagner ifølge Sky Sports.

- Vi ved alle, at han ikke skal udtale sig om den slags, men han har snakket med Olaf (Rebbe, sportsdirektør i Huddersfield, red.) og ringet til mig og sagt undskyld.

Mathias 'Zanka' Jørgensen har på det seneste taget et skridt op i forsvarshierakiet på landsholdet - og det har Hareide rost. Foto: Henning Bagger Vis mere Mathias 'Zanka' Jørgensen har på det seneste taget et skridt op i forsvarshierakiet på landsholdet - og det har Hareide rost. Foto: Henning Bagger

- Det var ikke hans intention at sige det på den måde, og han ved godt, at det ikke er noget, han skal udtale sig om, ligesom jeg heller ikke udtaler mig om Danmarks størrelse i forhold til andre nationer.

David Wagner siger desuden, at alt er godt igen, og at begge parter har lagt episoden bag sig.

Åge Hareides udtalelser kom efter et spørgsmål om Mathias "Zanka" Jørgensens udvikling.

Her sagde nordmanden, at den danske forsvarsspiller har udviklet sig positivt, og at han godt kunne forstå, hvis mere prominente klubber har danskeren på listen over mulige indkøb.

- Jeg synes absolut, at han kan tage et skridt op til en større Premier League-klub. Hvis nogen managere spurgte mig, så ville jeg anbefale dem at købe ham, hvis han får lov til at forlade Huddersfield.

- Han gør et godt stykke arbejde der, og han er blevet en rigtig god fodboldspiller. Han har et kæmpe potentiale, sagde landstræneren.

/ritzau/