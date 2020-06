Det er ingen hemmelighed, at Åge Hareide er bitter over måden, DBU brat stoppede hans landstrænerkarriere på.

Og nordmanden kan med rette ærgre sig over, at hans mesterstykke - EM på hjemmebane i Parken, der skulle starte i weekenden - løb ud i sandet på grund af coronakrisen.

Men der er intet ondt blod mellem Hareide og den nye landstræner Kasper Hjulmand. Faktisk hylder den succesrige nordmand sin 48-årige afløser.

»Danmark har fået en fantastisk landstræner til et fantastisk landshold, så det skal nok blive godt, uanset hvad Kasper Hjulmand gør.«

Kasper Hjulmand er dansk landstræner ved EM-slutrunden i 2021. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Kasper Hjulmand er dansk landstræner ved EM-slutrunden i 2021. Foto: Niels Christian Vilmann

Spørgsmålet er nu, hvem der skal bære landsholdet videre. Eller måske nærmere, hvem der ikke skal.

Kasper Hjulmand markerede sig for en uge siden i B.T. ved at slå fast, at Superliga-spillerne får meget svært ved at opnå kampe i rødt og hvidt. Niveauet er simpelthen højere i udlandet.

»Jeg tror, at Åge Hareide var ude at sige, at der ikke findes så mange aktuelle danske landsholdsspillere i Superligaen. Netop fordi vi har så mange dygtige spillere, der spiller i nogle større ligaer. Alt andet lige er niveauet i de største ligaer i Europa bare større end i Superligaen,« lød det fra den nye landstræner, der har været på rundtur i Superligaen for at se, hvordan niveauet er hos de danske Superliga-spillere.

Den tidligere FC Nordsjælland-træner tilføjede, at den danske rundtur skyldtes corona-pandemien.

»Når Europa åbner op, vil jeg nok være mere ude, end jeg vil være hjemme. Men i de sammenhænge, jeg kan, vil jeg meget gerne holde fingeren på pulsen på Superligaen, dansk fodbold og talentudviklingen. Det kommer jeg ikke til at slippe.«

Åge Hareide giver Kasper Hjulmand arbejdsro og vil ikke direkte forholde sig til, hvilke Superliga-spillere, der er gode nok til at komme på landsholdet. Dog slår han fast:

»Hvis du skal udtages til landsholdet, vil jeg mene, at det er lige meget, hvor du spiller i verden, hvis bare du er god nok.«

Den 66-årige nordmand understreger samtidig, at der kan være store sæsonforskelle - især hvis et dansk tophold viser vejen i Europa.

»Jeg brugte FCK-spillere som 'Zanka', William Kvist, Andreas Cornelius og Nicolai Jørgensen i 2016, men der spillede FCK også Champions League, som er det højeste niveau i Europa,« siger Åge Hareide og understreger, at han ikke vil kommentere på, om Kasper Hjulmand skal udtage nogle fra Superligaen til den kommende landsholdssamling.

66-årige Åge Hareide er netop vendt tilbage til Danmark efter en ferie i Norge. Han afviser, at karrieren på bænken er ovre, og ventetiden på det næste job går blandt andet med at pleje det nære venskab til flere af spillerne på landsholdet. Læs mere om det her.