Åge Hareide har ført Danmark til en slutrunde for anden gang, men han vil ikke dele sin følelser om triumfen.

To kvalifikationer med Åge Hareide som dansk landstræner har resulteret i billetter til VM i 2018 og EM 2020.

Mandag aften så han de danske spillere på banen modstå et stort irsk pres og sikre en dansk billet til næste års EM-slutrunde med 1-1 i Dublin.

Efter kampen var der mange følelser hos Hareide, som ikke var meget for at dele dem.

- Dem holder jeg for mig selv, siger han på pressemødet efter Danmarks triumf.

- Når du når gennem en kvalifikation, hvad enten det er til VM eller EM, udvikler man som træner følelser for spillere, fans og omgivelserne. Det er vigtigt, at man holder det for sig selv.

- Når man er på sidelinjen og ser, at holdet slider gennem 90 minutter, kan man ikke gøre noget. Man må bare vente og se, siger Hareide og tilføjer:

- Der er mange følelser.

I juni offentliggjorde Dansk Boldspil-Union (DBU), at Hareide ikke skal fortsætte som landstræner efter næste års EM.

I stedet tager Kasper Hjulmand over, og Hareide har tidligere fortalt, at han ærgrede sig over timingen i udmeldingen.

Men nordmanden er glad for de foreløbig tre et halvt år, han har haft på posten.

- Jeg har nydt min tid som træner for det danske landshold. Det har været en fantastisk rejse for mig, og jeg er utrolig glad for, at jeg fik chancen. For mig har det været en rigtig god tid, siger Åge Hareide.

Pointet, der sikrede Danmark en plads ved næste års EM-slutrunde og Hareide fuld plade, hvad slutrunder angår, kom i hus efter hård fight fra danskerne.

- Vi spillede ikke godt. Vi var heldige med at komme herfra med uafgjort. Hvis Irland spiller sådan, kommer de igennem playoffkampene, siger Hareide med henvisning til næste års playoffkampe i Nations League om EM-billetter.

- Vi har en ufattelig evne til ikke at tabe. Den har taget os langt og kan tage os endnu længere, konstaterer landstræneren.

/ritzau/