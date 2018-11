Åge Hareide og Christian Eriksen forventer, at Wales løfter sig af at spille foran egne fans i Cardiff.

Fodboldlandstræner Åge Hareide forventer, at han skal møde et bedre walisisk landshold, end det hold der i begyndelsen af september blev slået med 2-0 i Aarhus.

På Cardiff City Stadium vil der fredag aften sidde over 30.000 tilskuere og skråle waliserne frem til en sejr i Nations League-kampen, og de højlydte fans vil fungere som en energiindsprøjtning for waliserne, siger Hareide.

- Jeg tror, at Wales kommer til at løfte sig kolossalt af at spille på hjemmebane. De har mange fans, og det vil give dem en helt anden energi, end de havde i Aarhus.

- Men det ændrer ikke noget for os, hvis de bliver lidt bedre, for vi skal bare være os selv. Det har været vores store styrke, at vi er os selv uanset modstanderen.

- Vi har vores koncept og spillestil, og spillerne føler sig meget, meget trygge, og det skal de fortsætte med, uanset modstanderens styrke på dagen, siger Åge Hareide.

Christian Eriksen har en klar forventning om, at Danmark vil møde mere sultne spillere end for to måneder siden.

- Jeg tror, at vi skal forvente meget mere af Wales den her gang. De bliver et andet hold, når de har deres fans i ryggen, har vi i hvert fald hørt.

- De har nogle fans, som skaber en rigtig god stemning. Det så vi også i Aarhus, hvor de var højlydte, men den her gang har de mange flere fans. Det er en finale for Wales, og næsten også for os, så det bliver kun sjovt, hvis der er en god stemning, siger Christian Eriksen.

Vinderen af fredagens kamp sikrer også gruppesejren.

Ender kampen uafgjort, kan Danmark vinde gruppen ved at slå Irland på mandag i Aarhus, og irerne vil ikke have noget at spille for. Derfor er uafgjort på forhånd ikke noget dumt resultat for Danmark.

Åge Hareide forsikrer dog, at Danmark går på banen for at jagte sejren.

- Vi skal bare være os selv, vi skal ikke begynde at spille på et resultat, for det er ikke så klogt, tror jeg.

- Vi må have tilpas meget selvtillid til at tro, at vi kan have styr på Wales igen, for det havde vi, da vi vandt i Aarhus, siger Hareide

/ritzau/