Jacob Bruun Larsen og Anders Christiansen er blevet efterudtaget til landsholdets kommende kampe.

Åge Hareide har valgt at hente nyt blod ind til landsholdstruppen forud for Danmarks kommende to kampe i EM-kvalifikationen.

Anders Christiansen, der til daglig spiller i svenske Malmö FF, samt Dortmund-kometen Jacob Bruun Larsen er således blevet efterudtaget, mens Lukas Lerager har meldt afbud.

Det oplyser landsholdet på sin facebookside søndag aften.

Danmark møder Irland hjemme i Parken på fredag 7. juni, mens Georgien også kommer til København mandag 10. juni.

Når kampen mod Georgien er blevet spillet, støder Jacob Bruun Larsen - og Robert Skov, der i forvejen var udtaget til A-landsholdet - sig til U21-landsholdet, der skal spille EM senere i juni.

Jacob Bruun Larsen har optrådt på det danske A-landshold en enkelt gang før. Det var i en testkamp i marts mod Kosovo, hvor offensivspilleren startede inde.

Anders Christiansen har tre A-landskampe på cv'et. De seneste var dog helt tilbage i marts 2015, hvor "AC" var med i to testkampe mod henholdsvis USA og Frankrig.

Han fik sin debut på landsholdet i en testkamp mod Rumænien i 2014.

Kampene mod Irland og Georgien bliver Danmarks anden og tredje i EM-kvalifikationen.

Den blev indledt med en vild kamp mod Schweiz, der sluttede 3-3, selv om danskerne var bagud 0-3 og først fik scoret det første mål i det 84. minut.

Danmark har derfor et enkelt point på tredjepladsen i kvalifikationsgruppe D.

/ritzau/