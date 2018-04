Fodboldlandstræner Åge Hareides ryg driller stadigvæk nordmanden.

Derfor har han aflyst flere rejser i denne uge, hvor nordmanden skulle have været på besøg hos en række landsholdsemner i deres klubber. Det bekræfter Dansk Boldspil-Union over for TV2 Sport.

Hareide havde planer om at besøge Pione Sisto og Daniel Wass i Celta Vigo, Jonas Knudsen i Ipswich, Andreas Christensen i Chelsea samt Pierre-Emile Højbjerg i Southampton.

Det er en diskusprolaps i ryggen, som får Hareide til at blive hjemme.

Landsholdsemnerne får dog stadigvæk besøg af Hareides assistenttræner, Jon Dahl Tomasson.

Det var et styrt på ski i januar, som har forårsaget nordmandens rygproblemer. Kort efter styrtet måtte han på grund af smerter forlade den kombinerede U21- og ligalandsholdslejr i Abu Dhabi før tid.

/ritzau/