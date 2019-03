Schweiz har to dages kortere restitutionstid end Danmark, og det kan præge Åge Hareides taktik på tirsdag.

Lørdag eftermiddag tager Schweiz hul på EM-kvalifikationen med en udekamp i Georgien, og Danmarks fodboldlandstræner, Åge Hareide, håber, at det bliver en hård kamp for schweizerne.

To dage kortere schweizisk restitutionstid og en lang hjemrejse bør nemlig give en fordel for Danmark i tirsdagens EM-kvalifikationskamp, vurderer landstræneren.

- Det er en lang rejse med tidsforskel, og så er der i tillæg også kunstgræs i Georgien. Der er mange ulemper for Schweiz ved at rejse dertil først og så skulle hjem. Jeg håber, de er trætte, og jeg tror, vi får en fordel, siger Åge Hareide.

Han indikerer, at de to holds forskellige optakter til kampen får indflydelse på Danmarks taktik tirsdag aften.

- Vi skal udnytte, at de forhåbentlig er lidt trætte. Vi må kaste os over dem hårdt og brutalt, siger Åge Hareide.

Efter en sæson med et travlt kampprogram kender Christian Eriksen også alt til at spille to kampe med kort eller længere tid imellem.

Modsat Åge Hareide forventer Eriksen ikke, at schweizerne vil mærke, at de har dårlige forudsætninger for at restituere end Danmark.

- Nogle gange har det en betydning, andre gange har det ikke. Personligt tror jeg ikke, at det får nogen betydning, selv om jeg vil ønske, at det får, siger Christian Eriksen.

Schweiz er på papiret også hæmmet af, at de er uden topangriberen Haris Seferovic fra Benfica og den hurtige og kropsstærke kantspiller Xherdan Shaqiri fra Liverpool.

Det betegner Åge Hareide dog ikke som en stor fordel for Danmark.

- Jeg tror, de har gode spillere, som kan erstatte dem. De har lignende spillere, siger nordmanden.

