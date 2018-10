Pierre-Emile Højbjerg havde ikke forventet, at Åge Hareide allerede nu lover ham spilletid mod Østrig.

Pierre-Emile Højbjerg får tirsdag mod Østrig sin første landskamp i to år, og også midtbanekollegaen Lukas Lerager kan se frem til en sjælden landsholdsoptræden.

Det garanterer landstræner Åge Hareide to dage før testkampen i Herning.

- Vi vil se Pierre-Emile Højbjerg igen og Lukas Lerager. De har begge været med før, og vi ved, hvad de kan. De har spillet stabilt for deres klubber i noget tid, siger Åge Hareide.

Pierre-Emile Højbjerg havde efter to års fravær omkring landsholdet ikke regnet med, at han ville få lovning på spilletid.

- Det er utrolig fedt. Spilletiden kommer hurtigere, end jeg havde regnet med. Som alle har lagt vægt på, så har jeg ikke været med i en del tid, og når man så ser ud til at skulle spille forholdsvis hurtigt, er det et positivt tegn, siger Højbjerg.

Han føler, at han har været væk fra landsholdet i lang tid, men han har aldrig tvivlet på, at han nok skulle komme tilbage på holdet.

- Hver gang jeg ikke var med, var jeg stadigvæk stolt af de 21 landskampe, som jeg havde spillet.

- Min landsholdskarriere var jo gået i stå, om jeg vil det eller ej. Men den har ikke været forbi. Det har været vigtigt for mig at pointere over for mig selv.

- Jeg lovede at kæmpe for at være en del af det danske A-landshold, indtil den dag hvor jeg ikke spiller mere, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Southampton-spilleren mener, at han er blevet en bedre og klogere fodboldspiller, siden sidst han optrådte i nationaldragten. Det vil han gerne vise i kamp, så den opfattelse udbredes.

- Når jeg siger, at jeg skal bevise noget, så er det fordi, man kan have en følelse af at være bagud. Jeg synes ikke, jeg er bagud, men jeg har ikke været med i lang tid, så jeg vil gerne vise noget positivt.

- Men det vigtigste er, at vi vinder, og at publikum får lov til at se noget ordentlig fodbold, siger Højbjerg.

Højbjerg og Lerager er garanteret spilletid, men ikke en startplads. Åge Hareide vil ikke sige, hvordan han løser midtbanekabalen mod Østrig i fraværet af Christian Eriksen og Thomas Delaney.

/ritzau/