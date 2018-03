Henrik Dalsgaard kommer til at være blandt de 23 spillere, som Åge Hareide udtager til VM i Rusland.

København. Højre back og nybagt far Henrik Dalsgaard har forladt fodboldlandsholdets lejr for at komme hjem til sin familie.

Brentford-spilleren behøver dog ikke at frygte, at hans plads på landsholdet glider ham af hænde, fordi han ikke er med i tirsdagens testkamp på sin gamle hjemmebane i Aalborg mod Chile, hvilket er den sidste kamp inden udtagelsen af VM-truppen.

Når Åge Hareide 14. maj udtager VM-truppen, vil Henrik Dalsgaards navn være med på listen.

- For mig er han en sikker mand i VM-truppen. Der skal ske noget specielt for ham i Brentford, hvis han ikke skal komme med i min trup.

- Vi har sendt ham hjem nu, fordi han blev far her tidligere på ugen. Vi ved, hvad Henrik står for, og det viste han igen i kampen mod Panama i torsdags.

- Det er vigtigt, at han er sammen med sin familie nu, for vi kommer jo også til at låne ham til VM, siger Åge Hareide.

Nordmanden fortæller, at Jens Stryger Larsen derfor kan forvente at starte som højre back i tirsdagens testkamp. Mod Panama startede Stryger Larsen som venstre back.

Samtidig er FC Københavns Peter Ankersen blevet indkaldt til landsholdet og får dermed en lille chance for at styrke sit VM-kandidatur.

- Peter Ankersen har jo været med os igennem kvalifikationen, og nu skal vi lige have set ham an til træning. Jeg ved ikke, om han får spilletid mod Chile, siger Åge Hareide.

