Fodboldlandstræner Åge Hareide har mandag udtaget en VM-bruttotrup på 35 spillere, der inkluderer alle de centrale spillere fra VM-kvalifikationen tilsat flere i landsholdssammenhæng mindre rutinerede spillere.

Profiler som Christian Eriksen, Simon Kjær og Thomas Delaney er med i bruttotruppen.

Pierre-Emile Højbjerg, der kun var med i begyndelsen af VM-kvalifikationen er også med, og det samme gælder Michael Krohn-Dehli, der ikke har spillet en landskamp under Åge Hareide.

Der er også blevet plads til yngre profiler som Ajax-bomberen Kasper Dolberg, Cardiff-angriberen Kenneth Zohore, FC Københavns Robert Skov og U21-landsholdsanfører Mathias Jensen.

Senest 4. juni skal Hareide barbere truppen ned til de 23 spillere, som skal repræsentere Danmark i Rusland.

Landsholdet samles for alvor mandag 28. maj, men allerede 23.-25. maj vil der være en mindre træningssamling, hvor det dog ikke er alle spillere i VM-truppen, der deltager. Det skyldes, at flere spillere skal have en pause efter en lang sæson.

Hareide forventer, at 24 spillere vil møde ind i VM-lejren fra 28. maj. Det skyldes, at Hareide er usikker på, hvordan det står til med en småskadet Andreas Cornelius.

I så fald kan Kenneth Zohore blive afløseren.

»Zohore har lavet mål for Cardiff, og han kan være et alternativ, hvis vi er uden Andreas Cornelius,« sagde Hareide.

Også fravalget af den store Brøndby-profil Christian Nørgaard har vakt opsigt - ikke mindst blandt BT-læserne (se livebloggen)

Om det sagde Åge Hareide, at rutine er vægtet frem for ungdom.

Christian Nørgaard kommer ikke med til VM. Foto: Liselotte Sabroe Christian Nørgaard kommer ikke med til VM. Foto: Liselotte Sabroe

»Erfaring er vigtig ved en slutrunde,« sagde landstræneren:

»Det handler blandt andet om erfaring. Vi tog Mathias Jensen og Robert Skov med som de unge drenge. Og så Krohn-Deli, der har erfaringen. Han har været frisk, han har spillet godt for Deportivo og kan også bruges i samme position som Christian Nørgaard.«

Landstræneren erkendte dog, at Brøndby-spilleren har været med i betragtningerne.

»Selvfølgelig er det noget, man kan diskutere (manglende udtagelse af Nørgaard, red.). Christian Nørgaard havde været nemt, og det er klart, at han har været i betragtning til den her 35-mands trup,« sagde Åge Hareide.

Efter de første træningssamlinger følger to testkampe, inden Danmark rejser til Rusland. Først skal landsholdet en tur til Stockholm for at møde Sverige 2. juni.

9. juni har Danmark fordel af hjemmebane, når Brøndby Stadion huser VM-generalprøven mod Mexico.

Når landsholdet rejser til Rusland 11. juni, bliver det med en stab på 30 personer omkring landsholdet.

Personerne er alt fra landstræner Åge Hareide til kokken Per Thøstesen og to personer fra Politiets Efterretningstjeneste.

Fem dage efter ankomsten til træningslejren i sortehavsbyen Anapa spiller Danmark sin første kamp ved VM. Det er mod Peru i byen Saransk, der ligger over 1000 kilometer fra den danske VM-lejr.

