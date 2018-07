Åge Hareide håber, at den indfriede målsætning om VM-avancement frigiver energi i ottendedelsfinalen.

Nisjnij Novgorod. Presset for at indfri den interne målsætning om at gå videre fra VM-gruppespillet er væk, og landstræner Åge Hareide forventer derfor, at de danske spillere vil komme med en stor energiudladning i søndagens ottendedelsfinale mod Kroatien.

- Jeg tror, at noget af anspændtheden er væk, fordi vi tidligere har skullet have point i tre kampe for at gå videre. Det giver anspændthed, for det er meget intenst at spille et verdensmesterskab.

- Mod Kroatien tror jeg, at vi får frigivet energi ved kampstart, fordi vi ved, at vi skal vinde, hvis vi vil fortsætte ved VM, siger Åge Hareide.

I tirsdagens gruppekamp mod Frankrig var Danmark tvunget til at få point, hvis landsholdet selv skulle afgøre VM-skæbnen. Det medførte en tam 0-0-kamp, hvor Danmark stod defensivt på banen.

Derfor løb de danske spillere sammenlagt henholdsvis fire og seks kilometer mindre end i kampene mod Peru og Australien. Løbene foregik også i et lavere tempo, og Åge Hareide vurderer, at holdet derfor har sparet energi.

- Vi sparede en del kræfter mod Frankrig ved ikke at løbe så meget i den kamp, fordi vi stod lavt på banen, siger Åge Hareide.

Ifølge landsholdets fysiske træner, Ben Rosen, kan man dog ikke stille det så simpelt op.

- Man kan ikke konkludere, at spillerne har sparet kræfter mod Frankrig, fordi de løb mindre og i et lavere tempo end i de to første kampe i turneringen.

- Det mentale arbejde fyldte meget i den kamp, fordi spillerne hele tiden skulle være meget koncentrerede, så vi kunne følge taktikken og stå meget kompakt. I en åben kamp kan man slappe mere af mentalt undervejs.

- Derudover var der også mange nærkampe mod Frankrig, og de slider også fysisk på spillerne, selv om de ikke har løbet ligeså langt. Så man kan ikke rigtig spare energi, fordi man har løbet mindre i en kamp.

- Der er måske nogle spillere, som kommer sig hurtigere efter Frankrig-kampen, men der vil også være spillere, som kommer så hurtigere over en kamp som den mod Australien, siger Ben Rosen.

