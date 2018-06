Tyskland, Brasilien og Argentina kommer til at oppe sig efter pointtab ved VM, forudser Åge Hareide.

Anapa. Alle VM-hold har været i aktion mindst én gang, og der har allerede været flere overraskelser ved slutrunden, da nogle af forhåndsfavoritterne uventet, men fortjent har smidt point.

Således tabte verdensmestrene fra Tyskland med 0-1 til Mexico, mens Argentina og Brasilien måtte nøjes med 1-1 mod henholdsvis Island og Schweiz i åbningskampene.

Danmarks landstræner, Åge Hareide, forventer, at storholdene vil oppe sig, så de ikke risikerer en ydmygende knockout fra gruppespillet.

- Det er sket før, at store hold har haft en træg indgang på et mesterskab. Jeg tror, at de hold vil spille sig bedre og bedre. Det er hold, som har stærke trupper og gode spillere, så de skal nok komme.

- Jeg tror, at de andre hold, som skal møde favoritterne nu, får det sværere, for de store hold kommer til at give den gas.

- Tyskland, Brasilien og Argentina skal give den gas nu, for det bliver afgørende for dem at vinde eller tage point i kamp to, siger Åge Hareide.

Store fodboldnationer i problemer er ikke et uvant VM-fænomen. Ved verdensmesterskabet i Brasilien for fire år siden måtte Spanien, Italien, England og Portugal alle forlade slutrunden efter gruppespillet.

Det er også tidligere sket, at verdensmestrene har haft et svært gruppespil. Den forsvarende verdensmester røg ud efter gruppespillet i 1950 (Italien), 1966 (Brasilien), 2002 (Frankrig), 2010 (Italien) og 2014 (Spanien).

Danmark er selv i gruppe med en af favoritterne til VM-guldet.

Åge Hareide erklærer sig tilfreds med, at Frankrig vandt over Australien, så franskmændene ikke nødvendigvis er tvunget til sejr over Danmark i den tredje gruppekamp.

/ritzau/