I løbet af weekenden kender Fodbolddanmark formentlig den nye assistenttræner for det danske fodboldlandshold.

Hvem der skal assistere Åge Hareide frem til og med EM-slutrunden til sommer er snart på plads.

Den danske fodboldlandstræner forventer således at præsentere sin nye assistenttræner i løbet af weekenden.

Det siger Hareide i et interview med TV3 Sport i forbindelse med den tidligere sportsjournalist og pressechef i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) Frits Ahlstrøms 75-års fødselsdag.

På spørgsmålet om hvorvidt landstræneren snart har fundet sin nye assistent, svarer han:

- Ja det har vi snart. Jeg tror, at vi kan melde noget ud i løbet af weekenden.

Jobbet som assisterende landstræner blev tidligere i januar ledigt, da Hareides daværende højre hånd, Jon Dahl Tomasson, opsagde samarbejdet med Dansk Boldspil-Union (DBU) for i stedet at overtage jobbet som cheftræner i den svenske storklub Malmö FF.

I den forbindelse sagde Åge Hareide, at han var i dialog med flere mulige erstatninger for Jon Dahl.

Han fortalte, at han både var i kontakt med mulige assistenter, som han tidligere havde arbejdet sammen med, samt trænere, som han ikke havde nogen fortid sammen med.

Hareide har tidligere understreget, at den kommende assistenttræner skal have licenserne i orden, så vedkommende må tage over, hvis Hareide måtte misse en kamp, som det skete ved to lejligheder sidste år på grund af smerter efter en operation.

Åge Hareide overtog ansvaret for det danske fodboldlandshold i 2016.

1. august i år overtager Kasper Hjulmand ansvaret med Morten Wieghorst som assistent. Derfor skal Hareide ikke spejde efter en langtidsholdbar løsning til posten som assistent.

/ritzau/