Hvordan har Åge Hareide det egentlig inderst inde over at være landstræner på lånt tid?

Og hvordan har han det med DBU's ledelse?

Det er to spørgsmål, mange fodboldinteresserede danskere har stillet sig selv og hinanden i løbet af de seneste fire måneder i almindelighed og siden sejren over Schweiz lørdag aften i særdeleshed.

Landstræneren lod ikke glæden få frit løb efter den vigtige sejr. Tværtimod gav han prøver på et iltert temperament både til det obligatoriske pressemøde efter kampen, og da han i sekunderne efter slutfløjtet fik lagt et rød-hvidt DBU-halstørklæde om halsen af unionens kommunikationschef, Jakob Høyer.

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Så hvad ligger bag? Handler det om DBU's beslutning om at stoppe samarbejdet med Hareide og i stedet ansætte Kasper Hjulmand fra sommeren 2020? Nu forklarer landstræneren lidt mere om, hvad der foregår bag den norske pandebrask.

»Jeg var slidt, fordi jeg har været så sindssygt indstillet på at komme på benene. I forrige uge kunne jeg næsten ikke gå, så det handlede om, at jeg var slidt og tung i hovedet. Så bliver man lidt irriteret en gang imellem,« siger Åge Hareide, der i september gik glip af to landskampe på grund af en infektion forårsaget af en operation i benet.

Hareide er skuffet over timingen af DBU's beslutning om at køre Kasper Hjulmand ind som ny landstræner. Det har han sagt flere gange.

Han er også frustreret over ikke at have været inddraget i processen, da der skulle findes en ny landstræner. Han ville kort sagt gerne have vidst, at han skulle skiftes ud.

Det valgte DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, ikke at gøre, inden han 12. juni offentliggjorde sin beslutning om et skifte på landets vigtigste fodboldpost.

Jeg har ikke holdt møder med Peter Møller hele perioden, han har været her. Det har ikke været nødvendigt Åge Hareide, landstræner

Har dit og Peter Møllers forhold ændret sig siden juni?

»Nej, ikke specielt. Han sidder jo på kontoret, når han er der, men han er nødt til at rejse meget med alle landsholdene. Han er jo ansvarlig for dem alle. Vi klarer os selv, og vi har vores administration,« forklarer Åge Hareide roligt.

Hareide fortæller, at han ingen møder har haft med Peter Møller siden udmeldingen i juni. Men det havde han heller ikke før.

»Jeg har ikke holdt møder med Peter Møller hele perioden, han har været her. Det har ikke været nødvendigt. Det tekniske hører under Jon og mig, og han har alt det administrative. Heriblandt også kvinderne. Så han har nok at se til. Vi har ingen møder haft,« bedyrer landstræneren.

(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

I et interview med B.T. sagde Peter Møller sidste år, at Hareide på det nærmeste selv kunne bestemme længden på sin næste kontrakt, hvis han kvalificerede Danmark til EM. Men nu – hvor EM-billetten er tæt på – ser tingene noget anderledes ud.

»Det holdt ikke så længe. Det må han svare på. Det har DBU selvfølgelig ret til i forhold til kontrakten. Den blev forlænget frem til 31. juli, og de har ret til at bestemme, hvad der skal ske derefter. Det respekterer jeg,« siger landstræneren og fortsætter:

»Fodbold går nogle sjove veje. Han kommer ind som fodbolddirektør og vil måske have sine folk ind. Folk, han kender. Og vi var ansat, inden Peter kom. Han kom bagefter. Den slags sker i fodbold,« fastslår Hareide, der kan glæde sig over én ting ud over det faktum, at han selv, landsholdet og Danmark er godt på vej mod EM.

Som det heldigvis ofte sker i brydningstider, er der nemlig blevet rykket sammen i bussen. Hareides snarlige afgang har blot gjort hans forhold til landsholdsspillerne endnu mere tæt, fortæller han.

»Vi er rykket meget sammen. Jeg har talt meget med spillerne. Da det blev bestemt, at jeg ikke skulle fortsætte, ringede jeg til flere af spillerne. Det var vigtigt for mig at have deres støtte. Men den var der ingen tvivl om, jeg havde.«

»Mange af dem har ringet eller skrevet til mig de seneste måneder. Nu vil de bare gøre det endnu bedre, så vi kan afslutte det hele på den bedst mulige måde. Det har været min pointe over for dem også. Vi skal til EM, og vi skal gøre det godt til EM. For så har vi sat et godt aftryk. Det er vigtigt for mig,« slutter landstræneren,

Søndag formiddag kunne fodbolddirektør Peter Møller i øvrigt fortælle, at det er 100 procent sikkert, at Kasper Hjulmand ikke erstatter Åge Hareide, inden nordmandens kontrakt udløber 31. juli næste år.