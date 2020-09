Det var en tydeligt rørt Åge Hareide, der blev slået til ridder af Dannebrog på den danske ambassade i Oslo for få uger siden.

Det er nemlig de færreste, der opnår den form for hæder. Sepp Piontek, der var dansk landstræner fra 1979 til 1990, fik den aldrig.

Tyskeren, der i dag er blevet dansk folkeeje, var ellers manden bag landsholdets opblomstring i 1980erne. Han førte Danmark til det første EM og det første VM, gik videre i begge turneringer og tilvejebragte et væld af magiske øjeblikke.

Hele Danmark kom på fornavn med Sepp, men ridderkorset fik han ikke. Alligevel er der ikke misundelse at spore hos tyskeren, der tidligere i år af danskerne blev kåret som alletiders bedste danske landstræner, når det handler om Åge Hareides nylige hæder.

»Det er en fin belønning. Han fik jo ikke EM-slutrunden, så jeg er glad på hans vegne.«

Sepp Piontek anerkender det arbejde, som nordmanden har lagt i hvervet som landstræner, og hæfter sig ved de mange ubesejrede kampe. Når det handler om, hvorvidt han selv fortjener samme hæder, undgår Piontek helst debatten.

»Jeg fik løn, så mere behøvede jeg ikke,« siger han med hentydning til sin periode som dansk landstræner.

Piontek, der i dag har trukket sig tilbage fra fodbolden og bor i Odense med sin familie, har dog et ridderkors liggende hjemme i skuffen. Det er dog ikke et dansk ét af slagsen. Hans præstationer i Danmark udløste på kuriøs vis i stedet et tysk ridderkors.

»Jeg fik det jo i Tyskland, fordi de syntes, jeg gjorde det godt i Danmark,« slutter Piontek og griner.