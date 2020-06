Rosenborg er den største klub i Norge - Åge Hareide er en af de største trænere fra Norge. Rosenborg er på trænerjagt, mens Hareide samtidig er på jobjagt.

Det sammenfald, som er som skabt i fodboldhimlen, bringer den tidligere danske landstræner op som absolut topfavorit til at overtage trænertjansen i den mangeårige norske mesterklub, som i den forgangne uge fyrede træner Eirik Horneland.

Både VG og Adresseavisen nævner Hareide som den varmeste kandidat til at overtage trænertronen i Rosenborg, som han senest stod i spidsen for i 2003-sæsonen. Der er bare et problem.

Tidligere i juni gennemgik 66-årige Hareide en knæoperation, som betyder, at han først til efteråret vil være klar til et nyt trænerjob.

En løsning på dette kan ifølge Adresseavisen fodboldkommentator Birger Løfaldli, som følger Rosenborg tæt, være, at assistenttræner Trond Henriksen bliver midlertidig træner i Rosenborg, indtil Hareide er frisk igen.

Rutinerede Hareide, som skulle have stået i spidsen for Danmark til det udsatte EM, ses af Løfaldli som en træner, der kan skabe stabiltet og resultater fra dag et, mens Rosenborg i ro og mag kan finde en mere langsigtet trænerløsning.

»Det er rigtigt. Jeg er nyopereret. Og for mig er ingen trænerjob aktuelle før til efteråret,« lød det tidligere på ugen fra eks-landstræneren, som dengang ikke ville svare på, om Rosenborg har kontaktet ham

»Jeg kommenterer ikke på spekulationer. Det spiller heller ingen rolle - jeg kan ikke træne noget hold nu uanset hvad,« sagde Hareide til VG.