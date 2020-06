Denne mandag skulle Åge Hareide have ført Danmark til EM-sejr over Rusland i Parken ... men ak!

Så kom corona-krisen, EM blev udskudt, og Hareides tid som dansk landstræner var med et fingerknips ovre.

Så nu går den succesrige træner ledig. Men hvor længe? I Norge går rygterne allerede om et Hareide-retur til storklubben Rosenborg, som han senest stod i spidsen for i 2003-sæsonen.

Men den mulighed må den 66-årige nordmand nu sparke til hjørne. Han har nemlig været en tur under kniven.

Hareide bekræfter over for norske VG, at han for to uger siden gennemgik en stor operation i det knæ, der har voldt ham så store problemer de seneste år.

»Det er rigtigt. Jeg er nyopereret. Og for mig er ingen trænerjob aktuelle før til efteråret,« siger eks-landstræneren.

Hareide vil ikke svare på, om Rosenborg har kontaktet ham

»Jeg kommenterer ikke på spekulationer. Det spiller heller ingen rolle - jeg kan ikke træne noget hold nu uanset hvad.«