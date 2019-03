Danmark stiller op uden Christian Eriksen, når kampen mod Kosovo sparkes i gang.

Det sker, fordi kampen er en træningskamp, og der først er mulighed for at afprøve spillere kvit og frit igen i oktober.

Her møder Danmark Luxembourg i en træningskamp

»Vi har vældig få muligheder (for at se nye spillere, red.),« siger Åge Hareide til Kanal 5 om årsagen til, at blandt andre Christian Eriksen ikke starter på banen. Kampen mod Kosovo er en træningskamp, og der er således ikke point på spil.

Der er debut til @jacobbruunlarsen, der starter inde for første gang for Herrelandsholdet. Her kan I se alle vores 11 startere til testkampen mod Kosovo. God kamp!#ForDanmark pic.twitter.com/yYUlBttP6o — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) 21. marts 2019

I stedet for Eriksen ligger Lukas Lerager på den offensive midtbane som 10'er. Derudover er der debut til Jacob Bruun Larsen, som starter som venstre wing. Der er generelt flere overraskelser i truppen, og det er værd at bemærke, at formstærke Yussuf Poulsen ikke starter inde. Ligeledes varmer kaptajn Simon Kjær bænken.

Han bliver formentlig sparet til EM-kvalifikationskampen mod Schweiz i næste uge.

Det er første gang, at Danmark møder Kosovo.

Kosovo har først for nyligt fået lov til at spille som nation. Kampen sparkes i gang klokken 19.00 og kan følges på B.T..