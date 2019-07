Den danske landstræner Åge Hareide har - bortset fra en sms til B.T. - holdt sig tavs, siden DBU midt i juni meldte ud, at nordmanden ikke længere skal stå i spidsen for det danske fodboldlandshold efter EM-slutrunden om et år.

Her bliver han - og assistent Jon Dahl Tomasson - i stedet erstattet af Kasper Hjulmand, der får Morten Wieghorst som assistent.

I sms'en til B.T. langede en ellers afklaret Hareide ud efter timingen i DBU's annoncering.

Det har landstræneren nu lagt bag sig. Det fortæller han i et interview med Politiken.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Der står ikke i min kontrakt, hvornår der skal afgøres og meldes noget ud. Men det blev, som det blev, og det er jeg afklaret og indforstået med nu. Jeg har intet problem med, at DBU fandt frem til, at man ville have Kasper Hjulmand. Der er ikke grund til at bruge mere tid på det.«

»Jeg har talt med spillerne. Vi har sammen det store mål, at Danmark skal spille med i EM 2020, hvor vi kan få to hjemmekampe i Parken. Det er, hvad det handler om,« siger landstræneren til avisen.

Åge Hareide tiltrådte som dansk landstræner i marts 2016, og han har i alt stået på sidelinjen i 36 danske landskampe. I alt har Danmark vundet 17 af dem, mens 16 er endt uafgjort og tre er tabt.

Danmark er ubesejret i de seneste 28 landskampe under nordmanden.