Der har været spekuleret i, om Christian Eriksen bliver sparet i Nations League-kampen mod Irland på mandag.

Men Åge Hareide bekræfter nu, at Eriksen bliver i den danske trup.

Det var der ellers tvivl om efter fredagens sejr mod Wales.

»Christian Eriksen bliver i landsholdslejren. Det er kun Thomas Delaney, som rejser hjem, fordi han har karantæne,« siger Åge Hareide.

Christian Nørgaard bliver således den eneste nye markspiller i truppen til kampen mod Irland, da Christian Eriksens krop har reageret positivt på at have spillet 90 minutter i fredagens 2-1-sejr over Wales.

Også Utrecht-målmand David Jensen kan få landsholdsdebut, hvis han bliver sendt på banen i Aarhus.

Landstræneren fortalte allerede efter kampen mod Wales sent fredag aften, at han havde indkaldt Jensen som erstatning for Kasper Schmeichel, der ligesom Delaney må afsone karantæne efter at have modtaget to gule kort.

Selv om Schmeichel ikke må spille, rejser han med truppen til Aarhus i stedet for at tage den ellers kortere tur fra Cardiff til Leicester.

»Det overrasker mig ikke, at han tager med. Han er optaget af at være på landsholdet, og jeg vil også gerne have ham til at være der. Selv om han ikke kan spille, er han en indpisker for holdet. Det siger alt om Schmeichels interesse for landsholdet, at han tager med til Aarhus. Det sender også et signal til alle de andre spillere,« siger Åge Hareide.

/Ritzau/