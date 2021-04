Pernille Harder er tæt på det engelske mesterskab med Chelsea, der søndag spiller Champions League-semifinale.

På fire sæsoner i Wolfsburg vandt Pernille Harder fire mesterskaber og fire pokaltitler og blev tilmed ligatopscorer to gange. Nu er hun godt på vej til at vinde det engelske mesterskab i sin første sæson i Chelsea.

Onsdag scorede Harder det ene mål i topbraget mod Manchester City, der sluttede 2-2, og dermed fører Chelsea med to point ned til City inden de to sidste runder.

Harder er glad for skiftet. Det har udfordret hende personligt.

- Når man kommer til en ny klub, er det vigtigste først og fremmest at tilpasse sig en ny måde at spille på og gøre tingene på, og det synes jeg, er gået godt. Derefter kan man fokusere mere på sin personlige udvikling.

- Jeg tror på, at man udvikler sig i nye miljøer, og når man kommer derud, hvor det ikke er lige så trygt, som det var for mig til sidst i Wolfsburg, siger Pernille Harder.

I Wolfsburg var hun vant til at være holdets ubestridte stjerne, men i Chelsea er der flere om buddet.

- I Wolfsburg var jeg oftest øverst på holdet og scorede de fleste mål, men i Chelsea er der flere, der deler den post. Det er fedt at være i en klub, hvor mange dygtige spillere kan lave afgørende ting.

- Der er flere kampe og modstandere på højt niveau, så man skal virkelig præstere 100 procent, og derfor er det godt, at holdet ikke er afhængig af en eller to spillere, men har mange, der går forrest. Det er en grund til, at vi klarer os godt.

28-årige Harder, der i sidste uge tangerede målrekorden på landsholdet med sin 65. scoring med målet mod Wales, er samtidig kommet til en liga med mere eksponering. Dog mangler suset fra tribunerne.

- Der er stor mediedækning på sociale medier, og alle kampe bliver vist. Man mærker virkelig ambitionen om at lave en stor liga både på og uden for banen.

- Man fornemmer den store interesse, og at englænderne elsker fodbold, næsten lige meget om man er mand eller kvinde. Det bliver selvfølgelig fedt at få tilskuere igen, så man mærker det mere direkte end blot medie-interaktion.

Nu ligger hun til at blive mester i den hypede Women's Super League.

- Det var jo ikke sådan, at det var nemt at vinde mesterskabet i Tyskland, men det er bare endnu federe at kunne vinde en titel, når det er så tæt, som det er nu i England. Det bliver en meget spændende kamp.

Søndag gælder det så den første af to semifinaler mod Bayern München i Champions League, som Lyon har vundet de seneste fem sæsoner. I 2018 og 2020 var Harder med til at tabe finalen med Wolfsburg.

I år er Lyon dog ude efter nederlag i kvartfinalen til Paris Saint-Germain, der i semifinalen møder Barcelona.

- Jeg vil meget gerne nå at vinde Champions League i min karriere, det vægter jeg højt. Jeg synes, at vi har et dygtigt hold og en lige så stor chance som de andre hold, vurderer Harder.

